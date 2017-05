Von Tamara Stocker

Innsbruck – In der US-Kleinstadt Derry regnet es wie aus Eimern. Der kleine Georgie streift sich einen gelben Regenmantel über und läuft seinem Papierschiffchen am Straßenrand hinterher. So lange, bis es plötzlich in der Kanalisation verschwindet. Noch bevor der Bub sein Boot aus dem dunklen Gully fischen kann, erblickt er dort „Es“. Pennywise, der sadistische Clown, der Kinder seit Jahrhunderten mit bunten Luftballons in den Tod lockt, ist zurück.

Die Fratze blitzt nur kurz auf, das reicht aber für den maximalen Schockeffekt. Der Clown mit seinem verzerrten Gesicht, sinistren Blick und verschmierten Make-up hat nichts von seinem Schrecken verloren. 27 Jahre nachdem Stephen Kings Bestseller „Es“ aus dem Jahr 1986 als TV-Zweiteiler erschienen ist, hat Hollywood dem Horrorstreifen ein Remake spendiert. Während das Original in den späten 50er-Jahren spielt, entführt die Neuauflage in die 80er – und hat damit scheinbar den Zahn der Zeit getroffen.

Vin Diesel vom Thron gestoßen

Mit der Sci-Fi-Horrorserie „Stranger Things“, die ebenfalls in den 80er-Jahren spielt, hat Netflix im vergangenen Jahr einen Überraschungshit gelandet. Die erste Vorschau auf „Es“ versprüht einen ähnlichen Nostalgiefaktor – und punktet vor allem mit konventionellen, von Hand hergestellten Horroreffekten. Ein Diaprojektor mit Fehlfunktion, verlassene Häuser oder ein roter Luftballon reichen da völlig aus.

Mit dem Trailer ist den Machern jedenfalls ein erster Achtungserfolg gelungen. 197 Millionen Aufrufe in den ersten 24 Stunden – das hat bisher noch kein Film geschafft. Bisheriger Rekordhalter war die Vorschau auf Vin Diesels „Fast and the Furious 8“ im Dezember 2016, der 139 Millionen Klicks im selben Zeitraum generieren konnte. Zum Vergleich: „Die Schöne und das Biest“ und „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ kamen „nur“ auf 127 bzw. 112 Millionen Aufrufe.

Nach 36 Stunden war der „Es“-Trailer, der zeitgleich in 30 Ländern veröffentlich wurde, insgesamt bereits 246 Millionen Mal angeklickt worden. Alleine auf der Facebookseite hat der knapp zweieinhalbminütige Clip 114 Millionen Aufrufe.

Bescheidene Produktion

Die zahlreichen „Horror-Clown“-Schlagzeilen im vergangenen Herbst könnten den Erfolg des Clips ebenso befeuert haben, wie der Hype um „Stranger Things“. Dass der Trailer dermaßen durch die Decke geht, dürfte für das Studio Warner Bros dennoch eine Überraschung gewesen sein, zumal die zweiteilige Adaption mit einem relativ kleinen Budget von 30 Mio. US-Dollar und ohne Hollywood-Schwergewicht – weder in Regie noch im Cast – realisiert worden war.

Das Erbe von Tim Curry in der Rolle des Horror-Clowns Pennywise tritt der schwedische Schauspieler Bill Skarsgård (26) an, der etwa in „Die Bestimmung – Allegiant“ oder der Serie „Hemlock Grove“ mitspielte. Ihm entgegen stellt sich unter anderem Finn Wolfhard (14), der die Rolle des Mike in „Stranger Things“ verkörperte. Auf dem Regiesessel nahm der Argentinier Andrés Muschietti Platz, der bereits für den Horrorfilm „Mama“ Regie führte.

Die „Es“-Neuauflage kommt am 22. September in die heimischen Kinos, in den USA läuft der Streifen bereits am 8. September an. Der zweite Teil ist für 2018 geplant.