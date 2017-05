Von Peter Angerer

Innsbruck – Als Adolf Hitler 1933 in Berlin als Reichskanzler die Macht übernahm, stand die Sekretärin Brunhilde Pomsel jubelnd am Brandenburger Tor. „Davon“, erzählt sie 80 Jahre später vor der Kamera der Regisseure Christian Krönes, Olaf S. Müller, Florian Weigensamer und Roland Schrotthofer, „habe ich Dr. Goldberg natürlich nichts erzählt.“ Der jüdische Versicherungsmakler ist dann bald als ihr Arbeitgeber verschwunden.

Mit ihrer jüdischen Freundin Eva sucht Frau Pomsel ein Parteilokal der NSDAP auf, um sich in eine lange Schlange von Eintrittswilligen einzureihen. Die verlangte Aufnahmegebühr übersteigt beinahe die Möglichkeiten der neuen Parteigenossin, doch das Geld ist gut angelegt – sie wird als Sekretärin beim Reichsrundfunk angestellt. Dort spielt man als Pausenzeichen auf Anweisung des Propagandaministeriums das Volkslied „Üb’ immer Treu’ und Redlichkeit“, das die Abscheu vor jüdischer Habgier besingt. Hin und wieder besucht Eva die Freundin, die ihren nächsten Karriere- sprung als Zwangsverpflichtung versteht. Als Sekretärin zieht Brunhilde Pomsel 1942 in Joseph Goebbels’ Ministerium, damit müssen auch Evas Besuche enden.

Mit eindeutigen Gesten beschreibt die Zeitzeugin das Aussehen ihrer Jugendfreundin, als hätte sie den Stürmer vor sich liegen. Damit verlieren sich auch Evas Spuren, erst 2006 erkundigt sich Frau Pomsel nach der Eröffnung des Holocaust-Mahnmals in Berlin nach Evas weiterem Lebensweg, der 1945 in einem Konzentrationslager mit der Ermordung endete. Brunhilde Pomsel besteht dann auch darauf, nie etwas von der Bedeutung der KZs geahnt zu haben oder gar ein Nazi gewesen zu sein.

Die Regisseure, die als Kollektiv „demokratisches Filmemachen“ praktizieren, entdeckten die Sekretärin des Reichspropagandaministers bei der Recherche zu einem Projekt über Joseph Goebbels als mörderischen Liebhaber, der einen Soldaten an die Front versetzen ließ, wenn er einer Affäre im Weg stand. Mit dem Argument, dass es wichtig sei, „ihre Lebensgeschichte aufzuzeichnen und dass diese als Warnung für künftige Generationen bestehen bleibt“, konnte das Kollektiv Brunhilde Pomsel überzeugen, an der Dokumentation „Ein deutsches Leben“ mitzuwirken. Die Protagonistin, 2014 zum Zeitpunkt der Aufnahmen 103 Jahre alt, erzählt mit klarem Kopf und einem von Falten zerfurchten Gesicht, das für die Filmemacher „die Höhe- und Tiefpunkte eines ganzen Jahrhunderts zeigt“, von ihrer Kindheit („Wir mussten parieren“), von ihrem Chef, der sich innerhalb von Sekunden in einen „tobenden Zwerg“ verwandeln konnte, nur von ihrer Verstrickung in die Nazi-Ideologie möchte sie nichts sagen. „Wir wollten“, sagt Florian Weigensamer im TT-Interview, „dass sich das durch ihre Erzählung selbst entlarvt, dieses Konstrukt, das sie sich in den Jahrzehnten zurechtgelegt hat. Wenn sie sagt, beim Hitler war ich schon, aber dem Juden erzähle ich das nicht, das impliziert ja, dass sie sehr wohl gewusst hat, was auf die Juden zukommt. Und das 1933.“

Den fertigen Film hat Brunhilde Pomsel beim Filmfest München 2016 gesehen. „Einerseits hat sie die Aufmerksamkeit um ihre Person sehr genossen“, sagt Weigensamer, „eitel war sie immer, andererseits hat sie gesagt, dass es ein Glück sei, am Ende eines so langen Lebens einen Spiegel vorgehalten zu bekommen und die eigenen Fehler sehen zu können. Sie sagte bewusst Fehler und nicht Schuld, denn Schuld hat sie bis zuletzt keine gesehen.“

Nicht vor der Kamera erzählte Brunhilde Pomsel dem Regiekollektiv von ihrer beruflichen Karriere im befreiten Nachkriegsdeutschland. Nach fünf Jahren als Kriegsgefangene in sowjetischen Lagern bewarb sie sich beim amerikanischen Sender RIAS Berlin. Nach der Ablehnung („Sie können hier nicht arbeiten, Sie sind ein Nazi!“) wurde sie in der französischen Besatzungszone beim Südwestfunk „mit offenen Armen empfangen“ und – Überraschung – traf in den Büros fast alle Kollegen aus den dunklen Zeiten.