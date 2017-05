Von Peter Angerer

Innsbruck – In Krisenzeiten suchen Investoren einen sicheren Hafen auf und lassen den Goldpreis in die Höhe schießen, während die Ideologen Glückskekse an die Verlierer verteilen. Bereits 1927 entlarvte B. Traven in seinem Roman „Der Schatz der Sierra Madre“ die Phrase sozialer Ermunterung „Wer arbeiten will, der findet Arbeit“ als dreiste Lüge, denn man „darf nicht gerade zu dem kommen, der diesen Satz spricht“. John Huston verfilmte den Roman 1947 mit Humphrey Bogart, nach 70 Jahren ist das Meisterwerk noch immer die bitterste Parabel über die Gier nach Gold und den Verlust jeder Würde.

In Stephen Gaghans „Gold“ könnte Kenny Wells (Matthew McConaughey) ein Enkel jener Schürfer sein, doch in Reno, Nevada, erinnern 1988 nur noch die Namen mancher Spielcasinos an den Goldrausch. Um Kosten zu sparen, betreibt er seine Geschäfte von jener Bar aus, in der seine Freundin Kay (Bryce Dallas Howard) als Kellnerin arbeitet. Immerhin gibt es Telefon und Whisky. Seine Sucht nach Alkohol zeigt verheerende Wirkungen und beginnt den Goldtraum zu verdrängen. Eine alte Visitenkarte des Geologen Michael Acosta (Édgar Ramírez) liefert Kenny das glimmende Holzscheit, das er nur anzuhauchen braucht, um die alte Leidenschaft für Edelmetall neu zu entzünden. Acosta, der „Goldadern riechen kann“, arbeitet inzwischen in Indonesien, mit etwas Kapital ließe sich im Dschungel eine Goldmine errichten. Kenny bringt die glitzernden Reminiszenzen an bessere Zeiten aus Kays Schmuckschatulle zum Pfandleiher und finanziert damit Acostas untrügliches Gespür für Gold und Gier. Tatsächlich erschließen die Abenteurer in der Wildnis eine Mine, die eine Ausbeute von 30 Milliarden Dollar erwarten lässt und eine Börsendynamik in Gang setzt, der ein naiver Amateur nichts entgegensetzen kann. Dazu kommt mit Indonesien ein heikler Schauplatz.

Was Stephen Gaghan bisher als Autor berührte, verwandelte sich buchstäblich in Gold. Sein Drehbuch für Steven Soderberghs Blockbuster „Traffic – Die Macht des Kartells“ wurde mit mehr als einem Oscar belohnt. 2005 verschaffte ihm George Clooney für sein Skript zum Politthriller „Syriana“ das Regiedebüt. Ausgerechnet bei „Gold“ haben den Regisseur Gaghan die Instinkte verlassen. Dabei folgt der Film „wahren Begebenheiten“, die sich 1997 in Kanada ereignet haben. Das Drehbuch über den gigantischen Börsen- und Goldschwindel ließ Gaghan allerdings vom Autorenduo Patrick Massett und John Zinman schreiben, das sonst im „Lara Croft“-Universum zu Hause ist.

Um nicht mit Börsensatiren wie „The Wolf of Wall Street“ oder „The Big Shot“ zu kollidieren, sollte „Gold“ alles zwischen Abenteuerfilm, Märchen, Drama und Aufklärung über den Goldhandel sein. Matthew McConaughey war – nach seiner Hungerkur für „Dallas Buyers Club“ – bereit für einen gewaltigen Schmerbauch und eine verrückte Perücke, doch verblüfft über die Mimikry seines Stars hat Gaghan darüber die filmischen Möglichkeiten des Schwindels und der Gier vergessen.