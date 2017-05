Von Simone Tschol

Breitenwang – Heute Abend startet das Kulturforum Breitenwang mit seiner inzwischen bereits 26. Staffel des Filmcircle. Und wie gehabt, wird dieses mit zwei ausgesuchten Dokumentarfilmen cineastisch eingeleitet. Den Anfang macht heute Mittwoch, um 19 Uhr, der Film „Cinema Futures“ des österreichischen Regisseurs Michael Palm. Es geht um Gegenwart und Zukunft von Film und Kino in der Ära der digitalen Revolution. In Episoden werden Zukunftsszenarien, kulturelle Ängste, aber auch verheißungsvolle Utopien skizziert, die den Übergang von der 120-jährigen Geschichte des analogen photochemischen Filmstreifens hin zur immateriellen und flüchtigen Zeit digitaler Bilddatenströme begleiten. Auch internationale Größen der Filmbranche, wie zum Beispiel Martin Scorsese, nehmen dazu Stellung.

Morgen Donnerstag geht es dann um 20 Uhr mit dem österreichischen Dokumentarfilm-Stilisten Nikolaus Geyrhalter weiter. „Homo Sapiens“ ist ein Film über die Endlichkeit menschlichen Seins, über die Fragilität unserer Existenz, das Ende des industriellen Zeitalters und darüber, was es ausmacht, Mensch zu sein.

Vier Jahre hat Geyrhalter an „Homo Sapiens“ gearbeitet – in Europa, Japan, Argentinien, den USA gedreht. Der Film spielt mit der Idee, wie die Welt aussehen könnte, wenn der Mensch aus ihr verschwinden würde. Er zeigt leere Räume, Ruinen, zuwachsende Städte, rissigen Asphalt. Unsere Lebens­räume, nur ohne uns. Preisgegeben dem Verfall oder besser gesagt: der Natur, die sie langsam zurückerobert. Und er zeichnet auf, was der Mensch an Architektur, Mobiliar und Müll an Zivilisationsresten hinterlassen wird.

Karten sind an der Abendkassa um 6 bzw. 4 Euro (für Schüler und Studenten) erhältlich. Vergünstigte Kombikarten für beide Abende gibt’s um 10 Euro.