Von Peter Angerer

Innsbruck – Seyolo Zantoko (Marc Zinga) hat den Kongo verlassen, um in Frankreich Medizin zu studieren. Aus dem Kongo ist 1972 die Republik Zaire geworden, 1975 erreicht den Absolventen der medizinischen Fakultät das Angebot, als Leibarzt des Diktators Mobutu heimzukehren. Da Diktatoren für unberechenbares Verhalten bekannt sind, bevorzugt Seyolo das Angebot des Bürgermeisters Réné Ramollu (Jean-Benoït Ugeux), eine seit Jahren unbesetzte Landarztpraxis zu übernehmen. Das Angebot hat einen Haken, den Ramollu in einer Warnung versteckt: „Die Menschen in Marly-Gomont haben noch nie einen Schwarzen gesehen.“

Vor drei Jahren lieferte Phi­lippe de Chauveron mit seiner dreisten Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ über Chauvinismus und Rassismus einen Blockbuster, der mit seinen Dialogen die Slogans des Front National imitierte, nur das Lamento des Originaltitels („Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?“ – „Was haben wir dem lieben Gott getan?“) erweiterte am Wochenende Marine Le Pen auf den plakativen Hilferuf „Gebt uns unser Frankreich zurück!“. Julien Rambaldi zeigt in seiner Komödie „Ein Dorf sieht schwarz”, wie dieses reine, von Bedrohung noch unberührte Frankreich einmal ausgesehen haben mag.

In Marly-Gomont war vielleicht noch nie ein Afrikaner, aber die Bauern und Handwerker der Gemeinde kennen dafür alle rassistischen und beleidigenden Benennungen, mit denen sie Fremden begegnen können. Die Dinge eskalieren, als Seyolo seine Frau Anne (Aïssa Maïga) und die beiden Kinder Kamini und Sivi nachkommen lässt. Julien Rambaldi lässt die Vorurteile auf eine Weise aufeinanderprallen, dass sich weder patriotische Franzosen noch solche mit Migrationshintergrund beschämt abwenden müssen.

Seyolo versucht es mit Integration und seine Herkunft verleugnender Assimilation, probiert in der Dorfkneipe mit Calvados die schmerzvollste Anpassung – umsonst. Da sich kein Patient trotz gesundheitlicher Defizite in die Praxis verirren will, muss Seyolo auf einem Bauernhof als Knecht arbeiten. Was liegt in dieser Notlage näher, als den Frauen diskrete Abtreibungen anzubieten. Dieses infame Gerücht streut Ramollus Gegenkandidat bei den bevorstehenden Wahlen unter die Marktfrauen. Eigentlich sollten die Bäuerinnen Dummheit verkaufen, die gedeihe in Marly-Gomont am besten, sagt Jean (Rufus), Seyolos einziger Freund.

Die Wende bringt schließlich eine schwierige Hausgeburt, zu der Seyolo gerufen wird. Die Gebärende ist die Wortführerin der Marktfrauen, die der Arzt zu immer heftigeren rassistischen Ausfällen anspornt, um die Steißgeburt zu einem glücklichen Ende zu bringen. Das versöhnliche Ende hat dem Film einen Überraschungserfolg in den französischen Kinos beschert. Die Geschichte ist authentisch. Der Rapper, Drehbuchautor, Comedian und Sohn des Arztes, Kamini Zantako, hat sie aufgeschrieben. Nur das französische Dorf ist eine Fälschung. Das stimmige Marly-Gomont aus den Siebzigern fanden die Filmemacher in Belgien.