Innsbruck – Mangels anderer Ablenkungen ist Gabrielle (Marion Cotillard) zur leidenschaftlichen Leserin geworden. Ihr ehemaliger Lehrer versorgt sie mit Büchern, die sie in der Scheune verschlingt, während ihre Eltern und die spanischen Erntehelfer auf den Feldern arbeiten. Aber kaum öffnet sie Emily Brontës „Sturmhöhe“, glaubt sie in der Geschichte über Heath- cliff und Cathy ihren eigenen Sehnsüchten zu begegnen, und, daran kann kein Zweifel bestehen, der verheiratete Lehrer wollte ihr eine geheime Botschaft übermitteln. Komm, wollte er sagen, hatte aber nur den Mut, aus der Schulbücherei ein romantisches Buch zu ziehen. Wie Cathy leidet Gabrielle unter einer schmerzhaften Krankheit, die als Überspanntheit verstanden wird, um erst gar nicht das Unglück im Alltag zu erwähnen. Ja, schreibt Gabrielle deshalb zurück, ich möchte, dass du in mich eindringst. Das ist während der bleiernen 50er-Jahre in der französischen Provinz ein Skandal. Vor die Wahl gestellt, in einer Nervenheilanstalt entsorgt zu werden oder einen der Gastarbeiter zu heiraten, entscheidet sich Gabrielle für José (Alex Brendemühl), dem als Republikaner die Rückkehr nach Spanien verwehrt ist, der als fleißiger Maurer aber eine gesicherte Zukunft erwarten kann.

Nicole Garcia gehörte in den 70er-Jahren, bevor sie hinter die Kamera wechselte, zu den großen Stars des französischen Kinos. Als Regisseurin erzählt sie am liebsten Geschichten über die Vereisung der Gefühle und die Begleichung alter Rechnungen. Auch in „Die Frau im Mond“ stapeln sich die Quittungen.

Auf der Suche nach der Liebe erledigt Gabrielle zwar die Buchhaltung in Josés kleiner Baufirma, dafür übersieht sie den Mann, der sie liebt. In einem Schweizer Sanatorium, wo sie gegen ihre „Steinkrankheit“ – im Französischen „mal de pierres“, das ist auch der Originaltitel – mit Wasserkuren behandelt wird, glaubt sie in André (Louis Garrel) endlich ihren Heathcliff gefunden zu haben. Der Leutnant, der bis zu seiner Erkrankung in Vietnam gekämpft hat, ist zwar in einer luxuriösen Gebührenklasse untergebracht und wird zusätzlich von seinem Offiziersburschen betreut, hängt weniger an Vorurteilen denn an der Melancholie, die ihn aber nicht daran hindert, Gabrielle mit der Ekstase vertraut zu machen. Aber etwas stimmt nicht in der verschneiten Landschaft um Davos.

Mit ihrer fantastischen Lesart von Brontës Roman bewegt sich Nicole Garcia auf dünnem Eis. Vor dem Einbrechen bewahrt sie die Kunst Marion Cotillards, die in ihrem Gesicht nicht nur das Vergehen von 17 Jahren ohne Maske spielen kann, sondern auch den sanften Wahnsinn plausibel macht, der zu einem Melodram gehört. (p. a.)