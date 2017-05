Innsbruck — Hartmut liebt Erika. Und Erika liebt Hartmut — solange er den Klebezettel trägt, auf dem sein Name steht. Erika hat nämlich Alzheimer und droht immer mehr in der Welt des Vergessens unterzugehen. Nur wenn sie an die 70er-Jahre denkt, scheint ihr Geist wieder wach zu werden. Und weil Hartmut Erika liebt, lässt er die tapezierte Flower-Power-Zeit im Hier und Jetzt wieder auferstehen. Was wie ein modernes Märchen klingt, ist auch eines, das ORF 2 am Mittwoch unter dem Titel „Für dich dreh' ich die Zeit zurück" um 20.15 Uhr ausstrahlt. Die TT hat im Vorfeld mit Hauptdarsteller Erwin Steinhauer gesprochen.

Würden Sie manchmal gern die Zeit zurückdrehen? Wenn ja: in welches Jahrzehnt?

Erwin Steinhauer: Ich würde gern in die 1990er-Jahre zurückgehen. Ich hab' 1992 meine intensive Kabarett-Laufbahn mit dem Programm „Zugabe" beendet, um einerseits mehr zu drehen und mich andererseits intensiv der Josefstadt zu widmen, wo ich bis 1997 eine wahnsinnig glückliche Zeit erlebt habe. Meine 40er-Jahre waren sehr energiegeladen. (lacht)

Ich hätte geglaubt, dass Sie sich in die 1980er-Jahre zurückbeamen würden, wo Sie beim TV-Straßenfeger „Der Sonne entgegen" mitgespielt haben.

Steinhauer: Ja, das war mein erster großer Fernseh-Erfolg, der mich im ganzen Land bekannt gemacht hat. Da saßen pro Folge ja bis zu drei Millionen Menschen vor dem Fernseher. So was gibt's heutzutage nicht mehr. Aber das ist ja ganz logisch: Damals gab's in Österreich nur zwei Sender, heute splittet sich das TV-Publikum auf zig Kanäle auf.

Im Film „Für dich dreh' ich die Zeit zurück" lassen Sie für Ihre an Alzheimer erkrankte Frau (gespielt von Gisela Schneeberger) die 70er-Jahre aufleben. Und schaffen ihr eine Heimat, in der sie aufs Vergessen vergisst. Haben Sie sich in der Vorbereitung mit Angehörigen von Alzheimer-Patienten ausgetauscht?

Steinhauer: Ich habe bis Juni vorigen Jahres an der Josefstadt das Stück „Vater" gespielt, wo ich selbst der Erkrankte war. Und im Zuge der Vorbereitungen für diese Rolle hab' ich mich mit Patienten und deren Angehörigen getroffen: Das waren Begegnungen, die mich nachhaltig beeindruckt haben.

Der Film greift das Thema nicht nur von seiner tragischen, sondern auch von seiner komischen Seite auf. Ist Lachen ein Weg, um mit so einem Schicksal umzugehen?

Steinhauer: Das kommt aufs jeweilige Naturell an. Aber bei fortgeschrittener Krankheit bleibt den Angehörigen mit Sicherheit das Lachen im Hals stecken. Da ist dann nichts mehr lustig. Aber bei einem Unterhaltungsfilm fürs Fernsehen will man so etwas natürlich nicht sehen.

Dass zwei Schauspieler, die den 60. Geburtstag hinter sich haben, die Hauptrollen in einer Hauptabendproduktion spielen, ist in der Fernsehlandschaft selten geworden. Wie viele schlimme Angebote muss man beiseite legen, um eine spannende Rolle zu bekommen?

Steinhauer: In unserer Fernsehlandschaft regiert leider der Jugendwahn, in Amerika und England ist das überhaupt nicht so — da gibt's viele spannende Projekte, die auch ältere Menschen betreffen. Aber bei uns stützt man sich halt immer auf diese Untersuchungen, die aufzeigen, dass offenbar nur die Gruppe der 10- bis 49-Jährigen relevant ist. Ich persönlich kriege mehr Mist angeboten als ernst zu nehmende Geschichten. Ist leider so.

Ich find's nur lustig, dass die werberelevante Zielgruppe ja gar nicht mehr wirklich vor dem Fernseher sitzt.

Steinhauer: Das Fernsehen werden wir nimmermehr verstehen. Und Sie haben Recht: Die Jungen schauen nicht mehr fern. Ich hab' einen 17-jährigen und einen 35-jährigen Sohn — und beide interessiert das Fernsehen überhaupt nicht.

Heuer wird man Sie ein letztes Mal in Ihrer TV-Paraderolle als Simon Polt sehen. Tut es Ihnen weh, dass Sie sich von diesem Part verabschieden müssen?

Steinhauer: Nein, gar nicht. Ich liebe die Abwechslung und eigentlich wollten wir ja schon nach vier Folgen aufhören — darum hatten wir ja auch „Die vier Jahreszeiten" von Vivaldi als Musik gewählt. In der Meinung, dass die Gegend auserzählt ist, wenn wir die Jahreszeiten durchhaben. Aber wir haben nicht mit unserem Dichter Alfred Komarek gerechnet, der noch zwei Geschichten im Kopf hatte. Aber jetzt ist wirklich endgültig Schluss.

Der ORF muss in den kommenden Jahren 40 Millionen Euro einsparen. Doch trotz des Sparkurses hält man an der Frühschiene „Guten Morgen Österreich" fest, die dem Vernehmen nach mittlerweile mehr als 12 Millionen Euro im Jahr kostet. Können Sie das verstehen?

Steinhauer: Aber wir wissen doch alle, warum das so ist: Man will mit diesem Format das Fernsehen mehr in die Bundesländer tragen und gleichzeitig die Landeshauptleute beruhigen. Da ist es dann egal, was es kostet. Und dass der ORF ein politisches Unternehmen ist, das von den Parteien gegängelt wird, ist auch kein Geheimnis.

Drehen wir noch einmal die Zeit zurück: War der ORF früher besser?

Steinhauer: Früher war es sicher leichter, Erfolg zu haben. Es gab weniger Konkurrenz und mehr Geld. Das ist so. Jetzt hab' ich oft das Gefühl, dass der Weg der Privatsender auch beim ORF die Schlagzahl vorgibt. Formate wie „Dancing Stars" oder die „Millionenshow" gibt's auf der ganzen Welt: Das sind nun einmal Sendungen, die günstiger herzustellen sind als ein anspruchsvoller Fernsehfilm.

Das Gespräch führte Christiane Fasching