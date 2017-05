Von Silvana Resch

Innsbruck – Iggy Pop, der Mann, „der die 60er-Jahre auslöschte“ (O-Ton Jim Osterberg alias Iggy Pop), ist unverwüstlich. Dieser Tage feierte er seinen 70. Geburtstag, ledrig-braungebrannt, frischer als ein langgedienter Yogalehrer, doch mit ebenso strahlendem Lächeln. Die meisten seiner einstigen Weggefährten versuchen derweil vom Himmel aus, Zigarettenasche auf sein Haupt zu schnippen. Ein Bild, das Iggy Pop bei der feierlichen Aufnahme in die Rock’n’Roll Hall of Fame in seiner Rede selbst zeichnete. Es hat eine Weile gedauert, bis seine Kunst die Würdigung erfuhr, die sie verdiente. Und auch wenn sich Iggy Pop auf der Bühne längst nicht mehr mit Erdnussbutter einschmiert, die Haut mit Glasscherben aufritzt oder das Mikro in den Mund steckt, die Präsenz und die Energie des Rockstars stehen auch heute dem in nichts nach, was in den 1970er-Jahren zum Skandal taugte. Das macht der mit Osterberg befreundete Filmemacher Jim Jarmusch in „Gimme Danger“ deutlich. Der Dokumentarfilm ist eine filmische Liebeserklärung an Iggy Pop und den Stooges, „die größte Rock’n’Rollband aller Zeiten“ (O-Ton Jim Jarmusch).

Die Geschichte beginnt mit dem (vorläufigen) Ende: Die Stooges hatten drei Alben aufgenommen – das von John Cale produzierte Debüt „The Stooges“ (1969), ein Jahr später „Fun House“ und 1973 „Raw Power“. Platten, ohne die es Punk, die Ramones, Sex Pistols oder The Clash nicht geben würde. Doch die Band, die der bekifft-freundlichen Hippiekultur den Garaus gemacht haben will, hatte sich zu diesem Zeitpunkt selbst im Drogennebel verloren und gab in halbbenommenem Zustand Konzerte. Auftritte, denen aber immer noch so viel an Aggressivität innewohnte, dass das Publikum mit Bierflaschen auf Iggy Pops Kopf zielte. Nach dem Ende sollte es erst 2002 zu einer Reunion kommen.

Die knapp zwei Stunden Film dazwischen gestaltet Jarmusch als vergnüglichen, wilden Ritt durch die Popkultur mit all ihren Erzeugnissen und Phänomenen, die die Kunstfigur Iggy Pop in sich aufgesogen hat: Da sind Charaktere aus dem US-Kinderfernsehen wie der unberechenbare Clown Clarabell und Soupy Sales, der nur Briefe von maximal 25 Wörtern Länge las. Da ist der ohrenbetäubende Klang der Stahlwerke von Osterbergs Heimat Michigan, das Pier, das er bei einem seiner ersten Auftritte als Drummer mit seiner Schülerband Iguanas zum Einsturz brachte, der Blues in Chicago, die von Harry Partch selbstgebauten Instrumente. Und nicht zuletzt ist da der knallgelbe Trailer, in dem Osterberg mit seinen Eltern aufwuchs.

Den „coolen“ älteren Mitschülern, die ihn dafür verspotteten, wollte es Klein-Jimmy zeigen. So kann der amerikanische Traum also auch aussehen.