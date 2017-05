Von Peter Angerer

Innsbruck – Nach der nuklearen Katastrophe in Tschernobyl am 26. April 1986 wurde die Stadt Pripyat innerhalb von fünf Tagen evakuiert. Die Menschen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen, wobei ihnen beim Besteigen der Lastwagen nur die Mitnahme eines Gepäckstücks gestattet war. Nachdem sich Nikolai Kalugins Katze weigerte, in einen Koffer zu springen, entschied sich der Mann für die Haustür, die mit allen Einkerbungen seine und die Geschichte seiner Familie erzählte. Die Toten wurden bis zum Eintreffen des Sarges auf dem Türblatt aufgebahrt, das Wachsen der Kinder mit entsprechenden Daten auf dem Holz vermerkt, und jetzt rufen Milizionäre „Halt! Oder wir schießen!“, weil sie ihn für einen Plünderer halten. Am Ende seiner Reise muss Kalugin seine kleine Tochter auf die Tür legen, „bis der kleine Sarg gebracht wurde, fast so klein wie eine große Puppenschachtel“.

Drei Jahre lang hat die weißrussische und 2015 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnete Autorin Swetlana Alexijewitsch für ihr Buch „Tschernobyl – Eine Chronik der Zukunft“ Gespräche mit Zeugen und Opfern der Atomkatastrophe geführt, die sie zu einem erschütternden Dokument über das Leiden der Menschen, die Ignoranz und das Versagen der Verantwortlichen und die Konsequenz für die Menschheit montiert hat. Dieses Dokument „wider die Vergesslichkeit“ nutzt der luxemburgische Regisseur Pol Cruchten als Partitur, indem er die Zeugen von ukrainischen Schauspielern darstellen lässt und die langen Monologe im Off französischen Stimmen anvertraut.

Es sind Untote, die sich in Cruchtens Film durch die verbotene Zone von Tschernobyl und damit der Erinnerung bewegen. Die Symbole und Metaphern waren schon in zwei Meisterwerken über eine philosophische Zone zu sehen: Kalugins Tür steht wie der mysteriöse Monolith in Stanley Kubricks „2001“ auf der Straße, der schwere, mörderische Regen fällt in den Ruinen und gespensterhaften Hallen der Zone auf Rost oder abblätternde Farbschichten – die Symbole der Zeit – wie in Andrej Tarkowskijs visionärem „Stalker“. In der Zone um Tschernobyl fand vor über 30 Jahren eine Metamorphose statt, von der die Überlebenden wie in einem Horrorfilm voller Erstaunen berichten. Die Menschen hatten sich in Tschernobyl-Menschen verwandelt.

Der Feuerwehrmann Wassil­i Ignatenko hörte an diesem 26. April um 1.26 Uhr eine Serie von Explosionen, sah das Flammenmeer und fuhr in Hemd und Hose zum Lenin-Kraftwerk, es „war ein normaler Feuerwehreinsatz“, erinnert sich seine Witwe Ljudmila. Einen Tag später war Wassilis Körper aufgedunsen, die Augen waren unter Schwellungen verschwunden, die Lymphknoten schwollen zur Göße von Hühnereiern an. Nach einigen Tagen sagten die Ärzte zu Ljudmila, da liege „nicht mehr ihr Mann, sondern ein hochgradig verseuchtes radioaktives Objekt“. Andere Frauen hörten den Satz „Ihr Mann ist jetzt ein Reaktor!“. Drei Liter Milch täglich könnten das Leiden lindern, doch mit dem radioaktiven Cäsium-137 ist Milch zu einem weiteren Risiko geworden. Eine Bäuerin erklärt die Milch ihrer Kühe für unbedenklich, weil sie den Tieren das Gras in den Stall bringe. So begegnen sich Entsetzen und Befreiung.