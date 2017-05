New York/Washington - Gewitter über dem Weißen Haus, Chaos innen drin: Die Macher der Zeichentrickserie "Simpsons" haben ein düsteres Bild der ersten 100 Amtstage von US-Präsident Donald Trump gezeichnet. Eine Vorschau auf die Folge, die am Sonntag beim US-Sender Fox ausgestrahlt werden soll, veröffentlichten sie am Donnerstag auf YouTube, Facebook und Twitter.



"100 Tage im Amt und so viel erreicht", sagt ein im Bett liegender Donald Trump, dessen Haare sich als kleiner Hund entpuppen. Unter anderem habe er sein Golf-Handicap gesenkt und die Zahl seiner Twitter-Fans erhöht. "Und schließlich dürfen jetzt Bären im Winterschlaf erschossen werden. Meine Jungs werden sich freuen."

Währenddessen gehen sich in einem anderen Raum des Weißen Hauses seine Mitarbeiter Jared Kushner und Stephen Bannon an die Kehle, Sprecher Sean Spicer hat sich bereits erhängt und Mitarbeiterin Kellyanne Conway weigert sich, ihn zu ersetzen. Trump-Tochter Ivanka hat Richterin Ruth Bader Ginsburg im Obersten Gerichtshof ersetzt und macht dabei Werbung für ihre Robe und Ohrringe, die gekauft werden können.

Auch die Familie Simpson lässt die Trump-Präsidentschaft nicht kalt: Mutter Marge schluckt Tabletten und Opa Simpson soll dorthin abgeschoben werden, wo er herkommt. "Dabei kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wo das ist."

Immer wieder Trump



Die Zeichentrickserie nahm sich bereits in der Vergangenheit immer wieder den derzeitigen US-Präsidenten zum Thema. Im Sommer 2016 mischten sich die Macher mit einem kurzen Clip, in dem sie eine Wahlempfehlung für Trumps Konkurrentin Hillary Clinton aussprachen, direkt in den Wahlkampf ein. Am bekanntesten ist wohl die Episode aus dem Jahr 2000, in der die "Simpsons" Donald Trump als Präsidenten "vorhersagten". (TT.com, APA, dpa)