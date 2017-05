Wien – Um 9.30 Uhr hieß es am gestrigen Montag für Nathan Trent „Auf Wiedersehen Wien, willkommen in Kiew“: Gemeinsam mit der österreichischen Delegation hob Österreichs heurige Song-Contest-Hoffnung von Wien in Richtung ukrainische Hauptstadt ab.

Heute Dienstag steht bereits die erste Probe auf dem Programm: „Der Moment, auf den wir alle seit Monaten hinarbeiten, ist gekommen – ich kann gar nicht glauben, dass ich morgen schon zum ersten Mal auf der Song-Contest-Bühne stehen werde und bin gespannt, wie unsere Ideen bei der ersten Probe umgesetzt werden“, gab der 25-jährige Tiroler kurz vor seinem Abflug noch Interviews.

ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner streute dem ESC-Teilnehmer indes Rosen: „Nathan Trent ist nicht nur ein vielseitiger Musiker, wie er bei den Accoustic Sessions eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, sondern hat mit seinem sehr persönlichen Song auch ein authentisches Musikstück im Gepäck nach Kiew.“ Am 11. Mai ab 21 Uhr heißt es dann Daumen drücken: Beim zweiten Semifinale (21.00 Uhr, live in ORF eins) geht Nathan Trent – der eigentlich Nathanaele Koll heißt – mit Startnummer 2 an den Start. Sein Lied trägt den Titel „Running on Air“. Nathan Trents Vater ist übrigens Sohn des Landestheater-Orchesterviolinisten Reinhard Koll.

Sollte Trent den Einzug ins Finale schaffen, ist zwei Tage später noch einmal Mitfiebern angesagt: Am Samstag, 13. Mai, geht um 21.00 Uhr (live in ORF eins) der heurige Eurovision Song Contest über die Bühne. (APA)