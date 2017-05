Los Angeles – In letzter Minute ist ein Streik der Drehbuchautoren in Hollywood abgewendet worden. Wie die N ew York Times berichtete, wurde zwischen der Autorengewerkschaft Writers Guild und den Film- und Fernsehproduzenten (Alliance of Motion Picture and Television Producers) eine vorläufige Einigung über einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren erzielt.

Die Verhandlungen für die mehr als 13.000 Autoren liefen bereits seit März. Die Schreiber forderten Gehaltserhöhungen und Zuschüsse für die Krankenversorgung. Die aktuellen Verträge liefen um Mitternacht in der Nacht zum Dienstag aus. Erstmals seit fast zehn Jahren drohte ein Streik. Zuletzt waren die Schreiber 2007 und 2008 für 100 Tage im Ausstand. (APA/dpa)