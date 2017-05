Von Peter Angerer

Innsbruck – Für Hollywood war Stanley Kramers Gesellschaftsdrama „Rat mal, wer zum Essen kommt?“ trotz der Stars Katharine Hepburn und Spencer Tracy ein kommerzielles und politisches Risiko. Eine junge weiße Frau möchte den Eltern ihren von Sidney Poitier verkörperten afroamerikanischen Traummann vorstellen. „Setz dich“, sagt sie zur Mutter, „bevor du in Ohnmacht fällst, weil er ein Neger ist.“ Nach dem ersten Schock sorgt sich die liberale Familie – 1967 – um die Zukunft des jungen Paares, gegen die Verbindung wehren sich in besonderer Weise die Eltern des Bräutigams. Doch Neugier, gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen bescherten dem Film neben einigen Ausschreitungen und Boykottdrohungen einen Kassentriumph, dem entsprechende Oscars folgten, wobei für einen Film über ein Liebespaar ein wesentliches Detail übersehen wurde. Die Liebenden durften sich kein einziges Mal küssen. Da sollten bei Eltern die Alarmglocken läuten.

Fünfzig Jahre später ist ein Filmkuss zwischen einem Afroamerikaner und einer Weißen keine Zumutung mehr, weshalb Jordan Peele in seinem Regiedebüt „Get Out“ sein Liebespaar Chris (Daniel Kaluuya) und Rose (Allison Williams) ausgiebig davon Gebrauch machen lässt, denn die Beziehung basiert auch auf körperlicher Attraktion. Das könnte aber schon wieder eine rassistische Interpretation sein, mit der Peele ein satirisches Spiel treibt. Da ist aus dem Drama allerdings längst ein subtiler Horrorfilm geworden.

Nach vier Monaten im Liebestaumel – in Roses Einschätzung nach fünf Monaten – ist es an der Zeit, mit ihren Eltern ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. Während der Fahrt auf das Land zeigt Amerika sein gewalttätiges Gesicht, als nach einem Wildunfall der rassistische Polizist nur Chris’ Papiere kontrollieren möchte. Seine Hautfarbe soll für die Eltern eine Überraschung werden, aber Missy (Catherine Keener) und Dean Armitage (Bradley Whitford) sind keine Rassisten, sieht man einmal von dem albernen Klischee ab, wie Dean sagt, als „wohlsituierte Weiße farbige Diener zu beschäftigen“. Immerhin würde der reiche Neurochirurg Obama auch ein drittes Mal wählen, und sein Vater hat mit Jesse Owens trainiert.

Beunruhigender ist die somnambule Art der farbigen Angestellten, sich auf dem Anwesen zu bewegen, und es sind Köchin und Gärtner, die dem Gast mit besonderer Verachtung begegnen. Vielleicht ist das auch eine Täuschung, denn Chris nimmt die Welt durch den Sucher seiner Kamera wahr, sein „besonderer Blick“ verspricht dem Fotografen eine große Zukunft. Aber da gibt es eine Charakterschwäche von Chris, die Missy und Dean unangenehm berührt – er schleicht sich nächtens aus dem Haus, um zu rauchen. Glücklicherweise hat sich Missy als Psychiaterin auf Hypnose spezialisiert. Einen Raucher von seiner Sucht zu befreien, gehört dabei zu den leichteren Übungen. Mit einem am Rand einer Teetasse schleifendem Löffel lässt die Hypnotiseurin Chris in die Tiefen seiner Erinnerungen fallen, lässt ihn noch einmal frühen Schmerz und Schuldgefühle erleben. Wenn Catherine Keener mit ihrem Löffel immer wieder an unseren Nerven zerrt, liefert sie auch den singenden Hinweis zu Verschwörung und Horrorpointe, wurde sie doch 2000 für ihre Mitwirkung in „Being John Malkovich“ für einen Oscar nominiert. In den US-Kinos ist Jordan Peeles kluges Spiel mit allen Varianten des Rassismus in Film und Gesellschaft der Blockbuster der Stunde.