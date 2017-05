Innsbruck – Daniel Mantovani (Oscar Martínez) kann in Stockholm für Argentinien endlich das spirituelle Triple perfekt machen. Mit offenem Hemdkragen schlendert er zum Königspaar, macht seinen Diener, um auf der Bühne zum Rundumschlag auszuholen: Wenn sein Romanwerk von Jury und Monarch gewürdigt werde, dann muss er etwas falsch gemacht haben. Die argentinischen Medien jubeln („Papst, Weltfußballer, Nobelpreis“), Mantovanis Geburtsort Salas – 700 Kilometer von Buenos Aires entfernt – liegt nun auf der literarischen Landkarte direkt neben dem Dorf Macondo, das Gabriel García Márquez vor 50 Jahren in „Hundert Jahre Einsamkeit“ erfunden hat.

Gastón Duprat und Mariano Cohn haben für ihren 2016 im Wettbewerb von Venedig uraufgeführten Film „Ein ehrenwerter Bürger“ den Schriftsteller Mantovani und dessen Nobelpreis erfunden, den er mit jahrelanger Schreib­blockade bezahlt. In Barcelona residiert er in einer gläsernen Festung, die nur seine Sekretärin Nuria (Nora Navas) betreten darf, um ihn vor den Zudringlichkeiten der Welt zu schützen. Seit er sein Dorf vor 40 Jahren verlassen hat, quält ihn das Rätsel, warum nur ihm, aber keiner seiner Romanfiguren die Flucht aus Salas gelungen ist. Dieses Echo aus seiner Jugend verführt ihn gegen jede Gewohnheit, die Einladung des Bürgermeisters von Salas zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft und für einige Vorträge vor literaturbegeistertem Publikum anzunehmen. Doch das Unternehmen wird zur Tortur. Das Hotelzimmer sieht wie „in einem rumänischen Film aus“, auf den Straßen schlägt ihm offener Hass entgegen. Obwohl es mit Irene (Andrea Frigerio) nur eine einzige Leserin seiner Bücher gibt, kennen die Bewohner jedes Detail und fühlen sich in ihrer Niedertracht und Engstirnigkeit verleumdet. Warum, fragen sie, „kann man nicht über das Schöne schreiben?“. Diese Forderung an den Künstler, die Augen vor Korruption und Kriminalität zu verschließen, hat schon so manchen Mordkomplott und Staatsstreich eröffnet. Aus dem Ehrenbürger wird der „Landesverräter“, Metaphern werden grausame Wirklichkeit, im leichten Kostüm der Satire verwandeln die Ereignisse das Dorf in einen allegorischen Ort, der sich nicht nur in Argentinien findet.

Oscar Martínez konnte für seine Rolle des Schriftstellers Venedig mit dem Darstellerpreis „Coppa Volpi“ verlassen. In Argentinien war der Film an den Kassen so erfolgreich, dass Gastón Duprat und Mariano Cohn alle acht Mantovani-­Romane bei einem Autor in Auftrag gegeben haben, um so vielleicht in den Genuss argentinischer Nobelpreis-Literatur zu kommen. Dieses Spiel mit der Fiktion ist möglicher­weise ein Missverständnis, denn alles, was über Mantovanis Figuren zu sagen ist, erzählt bereits der Film. (p. a.)