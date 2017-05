Innsbruck – Die Kommunikation über SMS oder Twitter erfreut sich unter Jugendlichen auch deshalb großer Beliebtheit, da sich die diese peinlichen Momente aussparen lassen, die von Angesicht zu Angesicht stammelnd entstehen. Wenn die Finger fieberhaft über das Smartphone huschen, bleiben alle Qualen unsichtbar, Schüchterne können aus Bibliotheken freche Sprüche laden, um sich erst recht lächerlich zu machen. Statusänderungen (Online/Offline) sind eine weitere Botschaft, die im wirklichen Leben schwerer fällt. Annäherungsversuche können gelöscht werden, ohne den Absender zu kränken. Es gibt in Monj­a Arts Kinodebüt „Siebzehn“ viel zu lesen. Am Bildrand öffnen sich die Dialogfenster, die den Figuren erst zugeordnet werden müssen.

Paula (Elisabeth Wabitsch) schickt an ihre Freunde ein Foto von einem Kuchen neben der DVD einer Verfilmung von Emily Brontës „Sturmhöh­e“ und schon kuschelt und weint man zu dritt in Paulas Bett über Cathys tragische Liebesgeschichte mit Heathcliff. Im Französischunterricht referiert Paula über Emma Bovar­y, die „ihre Vorstellung von der Liebe aus Romanen bezog. Daher findet sie, die Liebe muss voller Leidenschaft, Drama und Schmerz sein.“

Wie Madame Bovary lebt auch Paula in der Provinz. Die Siebzehnjährige besucht als externe Schülerin ein Internatsgymnasium in Niederösterreich. Das Schulgeld verdient sie als Aushilfe in der Dorfdisco, weil sie sich um den hilflosen Vater kümmern muss, wird sie diese Provinz so bald nicht verlassen können. Auf angenehme Weise verzichtet der Film auf Erklärungen zu tragischen Hintergründen, die in der Zeit vor der Erzählung liegen. In einer der schönsten Einstellungen serviert Paula ihrem verstummten Vater eine Torte mit einer brennenden Kerze und dem Auftrag, dem Ausblasen der Flamme einen Wunsch folgen zu lassen. Doch die Kerze erwacht nach Sekunden immer wieder zu neuem Leben. Berührender waren Vergeblichkeit und das Aufbäumen gegen das Verlöschen selten im Kino zu sehen.

Während Paulas Mitschüler und Mitschülerinnen ihre Möglichkeiten in erotischen Verstrickungen testen, bevorzugt sie Fantasien. In einer spielt Charlotte (Anaelle Dézsy) die Hauptrolle. Paulas scheue Blicke voller Begehren bleiben Lilli (Alexandra Schmidt) nicht verborgen. Die sexuell aktive Blondine neigt zwar zur Intrige, könnte sich aber auch eine Beziehung mit Paula vorstellen, was sie vorerst einmal mit pubertärer Verbalerotik zum Ausdruck bringt. Da jede Annäherung an Charlotte aussichtslos erscheint, entscheidet sich Paula für die schmerzhafte Lektion aus Leidenschaft und Drama, aber anders als Flauberts Emma wird sie dafür nicht bestraft.

Bereits 2013 gewann die promovierte Germanistin Monja Art für ihr Skript zu „Siebzehn“ in Graz den Carl-Mayer-Drehbuchpreis. Anfang dieses Jahres gab es für ihr Spielfilmdebüt in Saarbrücken den Max Ophüls Preis. Elisabeth Wabitsch wurde beim Ophüls-Festival als „Beste Nachwuchsdarstellerin“ ausgezeichnet. (p. a.)