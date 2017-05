Von Peter Angerer

Innsbruck – Für den von Loui­s de Funès gespielten „Gendarm von Saint Tropez“ war 1964 der Kampf gegen die Nudistenmode an den Stränden der Côte d’Azur noch ein ernsthaftes Anliegen, um die Moral in Frankreich zu schützen. Manche Polizisten agierten eher halbherzig als Genießer mit dem Knüppel, schließlich war gerade erst mit dem Ende des Kolonialkrieges in Algerien die Grande Nation an der größten Krise seit dem Kriegsende vorbeigeschrammt. In welche Richtung zielt also der Appell bei Wahlveranstaltungen wenige Tage vor der Präsidentenwahl, sich für ein antiquiertes oder ein modernes Frankreich zu entscheiden – und wie kommentiert das französische Kin­o diese Gewissensfrage?

Philippe de Chauveron, dem mit seiner Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ über Chauvinismus und Rassismus 2014 einer der historischen Kinoerfolge gelungen war, zelebriert in seinem neuen Film „Alles unter Kontrolle“ mit der Enkelgeneration der Saint-Tropez-Gendarmen unter der Vorspiegelung aktueller Problemlösungen den sexistischen Altherrenwitz aus den Sechzigern. Die Polizisten José Fernandez (Ary Abittan, einer von Monsieur Claudes Schwiegersöhnen) und Walid (Slimane Dazi) sollen den afghanischen Flüchtling Karzaoui (Medi Sadoun, ein anderer Schwiegersohn von Monsieur Claude) in Kabul abliefern. Doch Karzaoui ist – wie Walid – Algerier, der den geklauten Flüchtlingsstatus für kriminelle Aktivitäten genutzt hat. Das Flugzeug kommt dafür auch nur bis Malta, wo dem falschen Afghanen wegen Walids Hormonschüben und sexbesessener Stewardessen die Flucht gelingt. Und von Malta ist es nur ein Katzensprung nach Lampedusa, wo der frivole Tauschhandel mit Identitäten den komischen Höhepunkt erreicht. In der Sprache der Filmtitel der 60er-Jahre ist „Alles unter Kontrolle“ ein bumsfideler Flüchtlings­schwank.

In Rachid Djaïdanis „Tour de France“ führt der Maurer Serge (Gérard Depardieu) ein kompliziertes Leben. Wenn er das Haus verlässt, verschraubt er Fenster und Türen wegen der „arabischen“ Nachbarn, die ihn dafür als „Schweinefleischfresser“ beschimpfen. Als aber der Rapper Far’Hook (Sadek) von drei Polizisten geschlagen wird, muss er eingreifen. In den Klassenkämpfen der 70er-Jahre brannte er eine Fabrik ab. Damals waren Arbeiter noch Kommunisten oder wie im Fall von Serge Anarchisten, jetzt fühlen sie sich zu den extremen Rechten hingezogen und sehnen sich nach dem alten Frankreich, in dem es weder Fremde noch Araber gab. Wie Serge die Bezeichnung „Araber“ verwendet, wird es zum Schimpfwort. Far’Hook beherrscht jedoch nicht nur Baudelaire und französische Chansons – er ist auch Franzose. Das ist für Serge sehr verwirrend und berührt einen schmerzhaften Punkt seiner Biografie. Sein Sohn ist zum Islam konvertiert und kann als Bilal in der Rapperszene wie Far’Hook einigen Ruhm vorweisen. Eigentlich sollte Bilal den Kleinlastwagen lenken, um dem letzten Willen seiner Mutter nachzukommen. Die Verstorbene wünschte sich von Serge, dem Hobbymaler, Repliken jener zehn Seestücke, die Joseph Vernet für Ludwig XV. gemalt hat. Neben der Kunst sollte am Ende dieser Reise zu den berühmten Häfen Frankreichs auch eine Geste der Versöhnung zwischen Vater und Sohn für das Familienalbum bleiben. Die Perspektiven des Meisters lassen sich noch finden, „doch alles ist anders, aber nichts hat sich verändert!“, sagt Far’Hook. „Der Junge ist nicht blöd“, sagt Serge, dem erst am Ende seiner „Tour de France“ die Überwindung der eigenen Blödheit gelingt. Serge hört Far’Hook über einen Rassisten rappen. Es sind Serges Tiraden – in Reimen und Rhythmus vorgetragen.