Von Christiane Fasching

Innsbruck – Der Song Contest hat noch gar nicht begonnen, da scheint der Sieger schon festzustehen: Glaubt man den Buchmachern, diversen ESC-Insidern und dem eigenen Bauchgefühl, dann wird sich das Liederstreit-Universum am kommenden Samstag in Francesco Gabbani und seinen Gute-Laune-Song „Occidentali’s Karma“ verknallen. In seiner Heimat Italien fliegen dem 35-jährigen Feschak mit der klischeebeladenen Gelfrisur schon länger die Herzen zu. „90 Prozent der Italiener kennen mich“, meinte Gabbani dieser Tage bei einem Interview in Kiew. Ganz schön selbstbewusst, der gute Mann. Aber er liegt mit seiner Vermutung nicht ganz falsch. Seit er im Februar das Festival von Sanremo gewonnen hat, ist der Sänger aus Carrara eine große Nummer – mit seinem Album „Magellano“ führt er seit Wochen die Charts an, das Siegerlied von Sanremo, mit dem er nun auch den Song Contest gewinnen will, hat Sommerhit-Potenzial und Gabbani die besten Chancen, in die Fußstapfen von Toto Cutugno zu treten. Mit der Europa-Hymne „Insieme“ holte der anno 1990 den Song-Contest-Sieg zuletzt nach Italien. Was die wenigsten Italiener wissen – der Song Contest ist ihnen nämlich herzlich wurscht.

Schuld am landesweiten Desinteresse hat das Festival von Sanremo, das für den Song Contest einst als Vorbild galt: An der ligurischen Küste gibt sich seit 1951 nicht nur der Gesangsnachwuchs Italiens, sondern auch die Sänger-Elite die Ehre: Italo-Stars wie Eros Ramazotti, Andrea Bocelli oder Laura Pausini wurden hier entdeckt, Ohrwürmer wie „Volare“, „Ciao, Ciao Bambina“ oder „Adesso Tu“ erklangen hier zum ersten Mal, das mehrtägige TV-Spektakel ist seit Jahrzehnten der ultimative Quotenbringer des öffentlich-rechtlichen Senders RAI, der auch den ESC überträgt. Von 1998 bis 2010 verzichtete man jedoch darauf, den Liederstreit ins Programm zu hieven: Das Zuschauerinteresse war einfach zu gering. Seit 2011 ist Italien aber wieder beim Wettsingen dabei – und schickte seither stets den Sanremo-Gewinner auf Punktefang. Im Vorjahr lehnte das Pop-Rock-Quartett Stadio die ESC-Wildcard allerdings ab – und ging lieber auf Tour. Man muss Prioritäten setzen. Gabbani wiederum sagte sofort „Si“ und tanzt im Finale nun mit einem Gorilla an. Keine Angst, er ist nicht echt: Tiere sind beim Song Contest nämlich verboten, als Affen verkleidete Tänzer sind allerdings erlaubt. Den Semifinal-Stress kann sich Gabbani übrigens sparen: Weil Italien wie Deutschland, Frankreich, Spanien und England am meisten Geld in den Song Contest buttert, gibt’s für die Big-Five-Nation einen fixen Startplatz im Finale. Fix gesetzt ist auch die Ukraine, die nach dem Vorjahressieg von Jamala heuer als Gastgeberland fungiert – und dabei nicht die beste Figur macht.

Wie berichtet, wurde die russische Teilnehmerin Julia Samoilowa vom Wettbewerb ausgeschlossen, weil sie Monate zuvor auf der von Russland annektierten Krim aufgetreten war – was laut ukrainischem Recht mit einer mehrjährigen Einreisesperre bestraft wird. Einreiseprobleme hatten am Wochenende auch drei russische Journalisten, die angeblich ebenfalls auf der Krim gewesen waren und somit trotz Akkreditierung dem Event fernbleiben müssen. Das heurige ESC-Motto „Celebrate Diversity“ scheint also nicht überall zu gelten – dabei sollten derlei politische Querelen beim Song Contest wirklich keine Bühne bekommen.

Salvador Sobral bekommt indes Unterstützung von seiner Schwester Luisa, die an seiner Stelle die Proben in ­Kiew absolviert hat. Warum? Portugals Kandidat, der mit der gefühlvollen Ballade „Amor Pelos Dois“ als Geheimfavorit gehandelt wird, musste sich einer Operation unterziehen – ob er am Dienstag im ersten Semifinale an den Start gehen kann, ist noch immer fraglich. Ob seine Schwester Luisa, die den Song geschrieben hat, im Notfall für ihn in die Bresche springen dürfte, muss wohl erst noch ausverhandelt werden. Fix ist dafür, dass am Dienstag auch Belgiens ESC-Hoffnung Blanche mit der Ohrwurm-verdächtigen Nummer „City Lights“ an den Start geht: Da wird sich dann zeigen, ob der Song auf der ganz großen Bühne funktioniert – das Zeug zum Radiohit hat er allemal. Aber Blanche wäre nicht die Erste, die im LED-Gewitter untergeht.