Wien – Elf Kinostoffe hat der Filmfonds Wien bei seiner zweiten Jurysitzung des Jahres mit Förderungen bedacht. Insgesamt wurden Mittel in der Höhe von 2,2 Millionen Euro vergeben, wobei fiktionale Stoffe einen Schwerpunkt bilden.

Zu den geförderten Vorhaben zählt die tschechisch-slowakisch-österreichische Koproduktion „Tlumocnik“ (übersetzt: „Der Dolmetscher“), in der Peter Simonischek neben dem Oscar-gekrönten Regisseur und Schauspieler Jiri Menzel zu sehen ist. Es geht um eine Reise durch die Slowakei, um zu erkunden, was den Vorfahren der beiden Protagonisten während des Zweiten Weltkriegs als Opfer erlitten beziehungsweise als Täter begangen haben.

Bruno Ganz wiederum übernimmt in Nikolaus Leytners Verfilmung von Robert Seethalers Roman „Der Trafikant“ die Rolle des Sigmund Freud.

Herstellungsförderungen gingen an Projekte von drei jungen Regisseurinnen: Marie Kreutzer inszeniert in „Der Boden unter den Füßen“ Pia Hierzegger und Emily Cox als ungleiche Schwestern, die sich nach einem Vorfall notgedrungen miteinander auseinandersetzen müssen. Zwei junge Wienerinnen, die sich zugleich voneinander abgestoßen und zueinander hingezogen fühlen, inszeniert Monja Art, deren Kinodebüt „Siebzehn“ aktuell in den Kinos läuft, in „Die Stachelschweinparabel“. Und Sudabeh Mortezai rückt nach ihrem vielprämierten Spielfilmdebüt „Macondo“ in „Joy“ eine junge Nigerianerin in den Mittelpunkt, die der Ausbeutung durch Prostitution zu entkommen versucht.

Vergeben wurden auch Projektentwicklungsförderung in Höhe von insgesamt knapp 96.000 Euro. Sie gingen u. a. an das Regie- und Drehbuchduo Sabine Hiebler und Gerhard Ertl, das Stefanie Sargnagels Textsammlung „Fitness“ als Komödie adap­tieren will, und an Clara Stern, die in ihrer Doku „The State of Being Equal“ den Status quo der Gleichberechtigung erkunden will. (APA, TT)