Innsbruck – Als Mann im Mond will Österreichs Song-Contest-Kandidat Nathan Trent (25) am Donnerstag den Sprung ins Finale schaffen: Und die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht. Beim Presse-Ranking lag der Tiroler letzte Woche ganz vorne und auch die Buchmacher glauben an den Finaleinzug des Musical-erprobten Sängers, der mit der selbst geschriebenen Pop-Nummer „Running on Air“ für Österreich auf Punktefang gehen will. Und was sagt Trents Bauchgefühl? „Ich bin zuversichtlich und werd’ mein Bestes geben“, gibt sich der gebürtige Innsbrucker im Telefonat mit der TT zurückhaltend positiv. Wer für ihn die größten Chancen auf den Sieg hat, ist ihm übrigens nicht zu entlocken. „Ich hatte noch nicht so viel Zeit, mir die anderen Künstler anzuschauen. Mein Terminkalender war so voll“, bleibt er verschlossen. Vom italienischen Temperament, das er laut eigenen Angaben von seiner Mama geerbt hat, ist nicht allzu viel zu merken: Aber das kommt laut Nathanaele Koll – wie er eigentlich heißt – auch nur dann zum Vorschein, wenn er sich aufregt. Grund dafür gab’s in Kiew noch keinen.

„Ich hab’ voll viel Spaß hier und werd’ immer entspannter“, lautet das Fazit seiner ersten ESC-Woche. Warum er bei seinem Auftritt eine Mondsichel erklimmt, erklärt er wie folgt: „Für mich ist der Mond ein Symbol für den Glauben an sich selbst. Und wie der Mensch hat auch der Mond viele Phasen.“ Nathan Trent ist übrigens in der extravaganten Socken-Phase. Er trägt nämlich stets zwei verschiedene – laut ESC-Reglement ist das erlaubt. (fach)