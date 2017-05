Innsbruck – Wenn das erweiterte Europa beim Song Contest aufeinandertrifft, dann fiebern weltweit bis zu 200 Millionen Menschen vor dem Fernseher mit. Tendenz steigend. Einen neuen Zuschauerrekord wird es heuer aber nicht geben: In Russland wird das Wettsingen nämlich boykottiert. Das Staatsfernsehen verzichtet auf eine Übertragung, weil die russische Kandidatin Julia Samoilowa nach einem Auftritt auf der von Russland annektierten Krim von der Ukraine mit einem Einreiseverbot bestraft wurde und somit beim Liederstreit in Kiew fehlt. Hektische Vermittlungsversuche der European Broadcast Union (EBU), die den Song Contest austrägt, prallten da wie dort ab. Die politischen Querelen werden aber Folgen haben. Ein EBU-Sprecher erklärte gegenüber dem ZDF, dass Sanktionen im Raum stehen, die allerdings erst nach dem Finale publik werden sollen. Von einer Geldstrafe bis zu einer mehrjährigen Sperre ist vieles möglich.

Russland gießt übrigens noch weiteres Öl ins Feuer: Heute wird die geschasste Samoilowa erneut auf der Krim auftreten, um dort ihren verhinderten ESC-Song „Flame is Burning“ zu performen.

Laut Nathan Trent können diese Kalamitäten der positiven Stimmung in Kiew aber nichts anhaben: Wie der Austro-Kandidat der TT erklärt, konzentrieren sich die Vertreter der 42 Teilnehmerländer lieber aufs Singen. Denn darum geht’s ja eigentlich beim Song Contest, wo heute Abend das erste Semifinale ansteht. Eröffnet wird die Wettsing-Woche vom Schweden Robin Bengtsson, der wie seine 17 Konkurrenten um eines von zehn Finaltickets singt. Für Österreich muss man erst am Donnerstag die Daumen drücken: Nathan Trent geht da mit Startnummer zwei und dem selbst komponierten Song „Running on Air“ ins Rennen. Das große Finale, bei dem der Italiener Francesco Gabbani schon jetzt als Favorit gilt, geht am Samstag über die Bühne.

Der ORF überträgt alle Shows ab 21 Uhr, für das Warm-up ist Andi „Mr. Song Contest“ Knoll verantwortlich, der jeweils ab 20.15 Uhr seine Favoriten und die Gastgeberstadt vorstellt. (fach)