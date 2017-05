Von Peter Angerer

Innsbruck – Die Kamera fliegt über digitale, unter blutigen Gemetzeln ächzende Landschaften, Riesenelefanten zertrümmern mit einem Rüsselhieb und mit 3D-Effekten Aquädukte und Wohnviertel. Die Elefanten hören auf den Zauberer Mordred (Rob Knighton), so wie sich die Kriegslage darstellt, sieht das nach einem günstigen Moment für Unterwerfung aus. Vortigern (Jude Law) verfügt über einen guten Draht zu Mordred und könnte für seinen Bruder günstige Bedingungen aushandeln. König Uther Pendragon (Eric Bana) wählt aber lieber den Tod. Er kann seinen kleinen Sohn unter einem Pelz versteckt in ein Boot setzen, bevor er das legendäre Schwert Excalibur gegen den Himmel wirft, um der herabsausenden Waffe seinen Rücken als Ziel anzubieten. Diese magische Fantasyreise als Prolog dauert exakt 13 Minuten, noch könnte jeder beliebige Filmtitel zwischen den Hogwarts- oder Mittelerde-Reichen auftauchen, aber Guy Ritchie hat sich für „King Arthur – Legend of the Sword“ entschieden.

In diesem Vorspiel sind bereits alle Themen, Anspielungen und Motive enthalten, die im Lauf der kommenden zwei Stunden eine Rolle spielen werden – Moses im Korb und Abrahams Opfer aus der Bibel, Shakespeares „Hamlet“, nur von Camelot war noch nichts zu sehen. Die zweite Sequenz widmet Ritchie der Welt von Charles Dickens, indem er den weiteren Lebensweg Arthurs im Zeitraffer erzählt. 20 Jahre in sieben Minuten. Nach seiner Aussetzung ist Arthur in einem Hurenhaus in Londinium gestrandet, das wie Florenz – inklusive Ponte Vecchio – zur Zeit der Medicis aussieht. Wie Oliver Twist wird der Bub in der Kunst des Trickdiebstahls ausgebildet, diese grandiose Montage im Stil von Ritchies Gangsterkomödie „Snatch“ (2000) endet mit einem weiteren biblischen Motiv. Vortigern, inzwischen ein gefürchteter, von faschistischen Leibgarden geschützter Diktator, lässt alle jungen Männer des Reiches antreten, um sich am Schwert Excalibur zu versuchen. Magie und Prophezeiung verraten damit den rechtmäßigen König, der als Einziger das Schwert aus dem Felsen zu ziehen und Verrat und Mord zu rächen vermag.

Das Franchise-Unternehmen zu „King Arthur“ ist erst einmal auf sechs Filme projektiert, die tatsächliche Realisierung hängt vom Erfolg – weltweiter Start heute Donnerstag – der Ritchie-Einführung ab. Um dramaturgisch noch etwas Personal für weitere Folgen auf der Reservebank zu haben, wird der Zauberer Merlin geschont. Ihn vertritt die Magierin Mage (Àstrid Bergès-Frisbey), die Arthur an die dynastische Pflicht erinnern muss, damit die revolutionäre Begeisterung die Volksmassen inspiriert. Trotz Ritchies ebenso eigenwilliger wie brillanter Manierismen im Umgang mit Raum und Zeit, Vorwegnehmen und Berichtigungen des Erzählten ist seinem „King Arthur“ schmerzlich anzusehen, dass das Fantasygenre nach Harry Potter und den Hobbits der Bildervorrat aufgebraucht ist. Wie oft möchte man sich noch Bäume oder Feuerbälle ansehen, aus denen sich Menschen schälen? Ganz ohne digitale Tricks beendet Arthur sein erstes Abenteuer als Heimwerker, wenn er an seinem berühmten Tisch zu feilen beginnt.