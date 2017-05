Wien – Die Kabarettistin und Schauspielerin Monica Weinzettl muss verletzungsbedingt vorzeitig aus der ORF-Show „Dancing Stars“ ausscheiden. Aufgrund eines Stressbruchs und eines Knochenmarködems im rechten Sprunggelenk hätten ihr die Ärzte dringend von einer weiteren Teilnahme abgeraten, teilte der ORF am Mittwoch mit.

In der siebenten Live-Show am Freitag (12. Mai, 20.15 Uhr in ORF eins), werden nur mehr fünf Paare an den Start gehen, keines wird die Show verlassen müssen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting der Sendung werden in der nächstwöchigen Ausgabe übernommen und fließen in die Entscheidung ein, wer die Show verlassen muss. Ein ausführliches Interview mit Weinzettl ist am 13. Mai um 18.15 Uhr in ORF eins in der Sendung „Dancing Stars Extra“ zu sehen. (APA)