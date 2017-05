Innsbruck – Eine Toncollage aus Nachrichtensendungen demonstriert anfangs die Möglichkeiten der Krise in der Kombination mit Flüchtling, Wirtschaft, Klima oder überhaupt Dauer. Gegen diese pessimistische Wahrnehmung von Gegenwart und Prognosen für die Zukunft setzen die Regisseurinnen Teresa Distel­berger, Nicole Scherg, Gabi Schweiger und der Regisseur Niko Mayr in sechs Porträts auf Alternativen im Denken und Handeln.

Rita Trattnigg organisiert BürgerInnenräte gegen Politikverdrossenheit, die auch an der Verrohung der Sprache zu beobachten ist. Andrea Roschek hat in Eisenstadt die „Pannonische Tafel“ gegründet, an der auch Geflüchtete gegen den Unmut mancher Passanten („das sind nicht die Unseren!”) mit Lebensmitteln aus den Entsorgungscontainern unserer Überflussgesellschaft versorgt werden. Da in Judith Schachingers Bio-Laden nichts entsorgt wird, muss sie bei ihren Preisen den Abfall nicht kalkulieren, denn „natürlich sind es in den Supermärkten die Kunden, die das, was weggeworfen wird, bezahlen”.

Die Architektin Anna Heringer ist mit ihrem Konzept einer „kompostierbaren Architektur” längst eine Ikone alternativer Bauweise geworden. Ihre Gebäude aus Lehm hinterlassen keinen Müll. Damit folgt das Konzept von „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf” den Protagonistinnen in ihrer Strategie der Überzeugungsarbeit und kleinen Schritte, obwohl die bekannten Filme über Agrarwirtschaft, gutes und böses Essen, Verschwendung, Hunger und Ökologie in den vergangenen Jahren ihren Erfolg genau den zitierten Krisen verdanken. (p. a.)