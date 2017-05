Cannes – Er komme nach Cannes, weil es dort nicht ums Geschäft gehe, sondern ums Kino, sagte US-Regisseur Quentin Tarantino vor einigen Jahren in einem Interview. Das ist natürlich eine dreiste Lüge: Auch in Cannes, beim prestigeträchtigsten Filmfestival des Kinojahres, das heuer zum 70. Mal stattfindet, geht es ums Geschäft. Um Verleih- und Werbeverträge wird gefeilscht, Drehbücher werden angeboten, Rollen besetzt, Finanzierungspläne geschmiedet. Vor allem aber geht es um Aufmerksamkeit: 2017 werden mehr als 4000 Journalisten aus 90 Ländern über das Groß­ereignis berichten.

Dass Cannes Karrieren anstoßen kann, war schon jenen Starletts bewusst, die in den 1950er-Jahren leichtbetucht die Strandpromenade des südfranzösischen Städchens entlangstolzierten. Inzwischen ist das Schaulaufen unbekannter Schönheiten zum Ritual geworden. Die Brigitte Bardots oder Claudia Cardinales der Zukunft freilich werden anderswo gefunden.

Bereits Ende der 1940er-Jahre kultivierte Hollywood-Held Robert Mitchrum an der Croissette seinen Ruf als Rüpel. 1951 posierte Liz Taylor im Badeanzug am Strand – und bewarb damit George Stevens’ „Ein Platz an der Sonne“.

In Cannes traf amerikanischer Technicolor-Hochglanz auf europäischen Autorenfilm. Und mitunter ging es dabei hoch her: 1958 wurde Festivalkritiker François Truffaut nach polemischen Artikeln ausgeschlossen, ein Jahr später erhielt er für „Sie küssten und sie schlugen ihn“ den Regiepreis. 1968 erreichten die Pariser Mai-Unruhen die Côte d’Azur: Filmemacher, darunter Truffaut, Roman Polanski und Jean-Luc Godard, forderten Solidarität mit den streikenden Arbeitern und Studenten – und erreichten den Abbruch des Festivals. Im folgenden Jahr brummten die Motoren – und „Easy Rider“ kündigte eine Zeitenwende im US-Kino an.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Programmpolitik des Festivals zum Zankapfel. Vor allem die mangelnde Sichtbarkeit weiblichen Filmschaffens wurde kritisiert: Die seit 1955 vergebene Goldene Palme etwa ging erst einmal an eine Regisseurin. Und Jane Campions Auszeichnung für „Das Piano“ (1993) liegt schon gut 25 Jahre zurück.

Auch der österreichische Film spielte in Cannes lange eine Nebenrolle: Sieht man vom im altösterreichischen Galizien geborenen Billy Wilder, der 1949 im Jahr eins des Festivals für sein Säuferdrama „Das verlorene Wochenende“ den Großen Preis erhielt, ab, war Michael Haneke der erste heimische Regisseur, der an der Croisette ausgezeichnet wurde. „Die Klavierspielerin“ brachte ihm 2001 den Grand Prix, 2005 erhielt er für „Caché“ den Regiepreis – und sowohl 2009 („Das weiße Band“) als auch 2012 („Amour“) die Goldene Palme.

Im Wettbewerb der Jubiläumsausgabe, die morgen Mittwoch mit Arnaud Desplechins „Les fantômes d‘Ismaël“ eröffnet wird, präsentiert der 75-jährige Oscar-Preisträger seinen neuestes Werk „Happy End“. Den Vorsitz der Jury hat heuer der Spanier Pedro Almodóvar inne. Auch er ist in Cannes ein alter Bekannter: 1999 wurde er für „Alles über meine Mutter“ mit dem Regie- und 2006 für „Volver“ mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet. (jole, dpa)