Von Peter Angerer

Innsbruck – Dorothea Fields (Annette Bening) wollte – inspiriert von „Casablanca“ – als erste US-Bomberpilotin in diesen Krieg eingreifen, aber kaum hatte sie ihre Ausbildung in Kalifornien beendet, war – 1945 – auch der Krieg zu Ende. 20 Jahre später – inzwischen 40 Jahre alt – wurde sie Mutter. 1979 wohnen Dorothea und ihr pubertierender Sohn Jamie (Lucas Jade Zumann) auf einer Baustelle, wobei der Lebensmetapher in Mike Mills’ „Jahrhundertfrauen“ auch dramaturgische Funktionen zukommen.

Die hinter einem Baugerüst verborgene viktorianische Villa in Santa Barbara wird vom Alleskönner William (Billy Crudup) im Alleingang saniert. Über das Gerüst kann die Nachbarstochter Julie (Elle Fanning) in Jamies Zimmer klettern und wieder verschwinden. Als Dorothea die beiden im Bett erwischt, wird der Altersunterschied zwischen Mutter und Sohn zum Problem, denn die Kinder reden nur über Sex. Mehr als das Alter seiner Mutter stört Jamie deren Nikotinsucht. Die Zigarette war einmal eine Frage des Stils, erinnert sich die Kettenraucherin als Off-Erzählerin, die ihr Ende erahnen kann. Ohne Bedauern wirft Dorothea einen Blick in die Zukunft – sie wird 1999 an Lungenkrebs sterben.

Dieser in „Jahrhundertfrauen“ nur angekündigte Tod stand schon am Anfang von Mike Mills’ Film „Beginners“ (2010). Ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau fühlte sich der Witwer Hal endlich in der Lage, seinem Sohn bei einem gemeinsamen Frühstück das grausame Geständnis seiner Homosexualität zu servieren. Dem alten Herren und ehemaligen Direktor des Museums für Moderne Kunst blieben nach dem Coming-out bis zu seinem eigenen Krebstod drei Jahre, das Leben im neuen Milieu zu genießen. Christopher Plummer gewann für die Wärme und Souveränität, mit der er diesen Hal spielte, seinen ersten Oscar. In „Beginners“ erzählte Mike Mills die Geschichte seiner Eltern, die keine Liebe kannten und ihren Sohn als Wrack zurückließen, unfähig, Glück zu erkennen oder ernsthafte Beziehungen einzugehen.

In „Jahrhundertfrauen“ – im Original „20th Century Women“ – zeigt Mike Mills nun die Bemühungen Dorotheas, diese emotionalen Leerstellen auszufüllen. Von der Furcht getrieben, ihren Sohn nicht erreichen zu können, übergibt die Mutter die Erziehungsarbeit an die Fotografin Abbie (Greta Gerwig), deren Haare wie jene David Bowies in „Der Mann, der vom Himmel fiel“ brennen und die sich in Dorotheas Haus von einer Tumorerkrankung erholt. Aber schon die ersten Lektüreempfehlungen der hartgesottenen Feministin bringen Jamie auf dem Schulhof in Bedrängnis – welcher Vierzehnjährige möchte schon für den klitoralen Orgasmus in den Krieg ziehen? Im Wohnzimmer und vor dem Fernseher werden Familie und liberale Freunde – Dorothea ist eine großzügige Gastgeberin – Zeugen einer beängstigenden Veränderung. Die Hippie-Ära geht endgültig zu Ende, Ronald Reagan wird in das Weiße Haus einziehen. Daher kommt Mike Mills ohne nostalgische Verklärung aus, so schön waren die 70er-Jahre schließlich nicht.