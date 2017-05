Innsbruck – Der arbeitslose Toby Howard (Chris Pine) liegt bei seiner Ex-Frau Debbie (Marin Ireland) mit den Alimenten für die beiden Söhne seit Jahren im Rückstand, bedrohlicher ist allerdings die bevorstehende Zwangsversteigerung der kleinen Farm seiner kürzlich verstorbenen Mutter. Die Midland-Bank von West-Texas hat die alte Dame mit einer lächerlichen Hypothek (25.000 Dollar) in eine Schuldenfalle (42.000 Dollar) gelockt, um sich günstig die Rechte an einer Ölquelle zu sichern. Seit Generationen haben die Howards solche Wendungen fatalistisch hingenommen, da sie „Armut als Krankheit“ verstanden haben, gegen die kein Arzt ein Rezept ausstellen konnte. Toby möchte diese Tradition beenden.

Mit dem Schlachtruf „früher Vogel fängt den Wurm“ fährt er mit seinem gerade aus dem Gefängnis entlassenen Bruder Tanner (Ben Foster) in eine Kleinstadt, um eine Filiale der Midland-Bank zu überfallen. Auf den Landstraßen verhöhnen noch Riesenplakate der Geldinstitute, die sofortige Schuldenfreiheit versprechen, den kriminellen Plan. Aber Toby und Tanner sind nicht gierig, sie nehmen nur kleine Scheine, die bescheidene Beute von 7000 Dollar wechseln sie hinter der Staatsgrenze in Jetons und kehren mit einem sauberen Casinoscheck zurück. Wenn sie dieses Tagespensum durchhalten, haben sie eine Woche, um die Farm und damit eine Zukunft ohne die Krankheit Armut für Tobys Söhne zu retten.

Als sich nach dem zweiten Überfall der Sheriff Marcus Hamilton (Jeff Bridges) in den Akt vertieft, hat sein Deputy Alberto Parker (Gil Birmingham) den Fall theoretisch längst geklärt, da Höhe der Beute und dilettantische Ausführung auf die Beschaffungskriminalität von Drogensüchtigen hinweisen. Der kleine Mann von der Straße ist dem Motto „Was ist schon ein Banküberfall gegen die Gründung einer Bank?“ folgend noch gespalten. Andere haben schon einen Baum reserviert, an dem die Räuber demnächst hängen werden. Wieder andere deuten schwerbewaffnet auf die Kühlerhauben ihrer Kleinlaster, auf denen sie dem Sheriff die toten Räuber wie Jagdbeute übergeben wollen. Es ist also Eile geboten, da auch Hamilton bis zur Pensionierung nur Tage bleiben.

Taylor Sheridans Drehbuch zu „Hell or High Water“ (deutsch etwa: auf Biegen und Brechen) wanderte einige Jahre als interessanter, aber schwieriger Stoff durch diverse Produzentenbüros, bis die Erfolgswelle seines Drogenthrillers „Sicario“ auch den Krimi aus der texanischen Provinz nach oben spülte. Für die Inszenierung wurde der Schotte David Mackenzie engagiert, der die Western von Howard Hawks studiert hat, dem aber auch der didaktische Politthriller nicht fremd ist. Den Westernregisseur ehrt Mackenzie mit dem Namen der Howards, grandiosen Landschaftsbildern und so manchen Eigenheiten von Figuren, die aus „El Dorado“ vorbeischauen, um keinen Zweifel an der texanischen Mentalität aufkommen zu lassen, die Nick Cave mit seiner Filmmusik bis in die dunkelsten Abgründe illustriert.

„Hell or High Water“ kam in der heißen Phase des US-Wahlkampfs – unter Auslassung der Südstaaten – in die Kinos und feierte einen Überraschungserfolg mit anschließenden Oscarnominierungen. Monate später ist der mit schwarzem Humor servierte Kommentar zu den Veränderungen in Wirtschaft und Politik aktueller geworden. (p. a.)