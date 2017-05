München — Der Termin für die letzte Sendung steht: Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33) geben am Dienstag, 20. Juni (22.10 Uhr), ihren Abschied bei „Circus HalliGalli". Nach der 136. Folge in insgesamt neun Staffeln ist Schluss. Das teilte ProSieben am Dienstag mit. Das Duo hatte bereits im Februar bekanntgegeben, mit der Sendung aufhören zu wollen.

„Mit der letzten Circus-Vorstellung endet eine Show, die sich ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern des Fernsehens längst gesichert hat", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. „Und der Wahnsinn wird nicht enden: ProSieben, Joko und Klaas werden auch die nächsten Jahre gemeinsam Geschichte schreiben." Weiter im Programm bleiben „Die beste Show der Welt" und „Joko gegen Klaas — Das Duell um die Welt". ProSieben will zusammen mit dem Duo weitere neue Shows entwickeln. (dpa)