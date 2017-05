Los Angeles – Wenn am 4. März 2018 zum 90. Mal die Oscars verliehen werden, wird Jimmy Kimmel durch den Abend führen. Zum zweiten Mal in Folge. Bereits in diesem Jahr stand der US-Late-Night-Talker auf der Bühne. „Die Oscars zu moderieren war ein Highlight meiner Karriere und ich bin dankbar, dass mich die Academy gebeten hat, zurückzukommen“, wird der 49-Jährige in einer Aussendung zitiert.. „Wenn Sie glauben, wir haben dieses Jahr das Ende vermasselt, warten Sie nur, was wir für die Jubiläums-Show geplant haben.“

Auf Twitter bedankte sich Kimmel artig bei der Academy – und setzte nach: „Vorausgesetzt, ich habe den richtigen Umschlag aufgemacht.“

Heuer war es zur Kuvert-Affäre gekommen: „La La Land“ wurde von Faye Dunaway und Warren Beatty als „Bester Film“ ausgerufen – weil sie den falschen Umschlag bekommen hatten. Der Produzent des Musical-Films klärte den Fehler schließlich auf: „Übrigens, wir haben verloren. ‚Moonlight‘ hat gewonnen.“

Die Kritiken für Jimmy Kimmel fielen nach der Oscar-Gala gemischt aus. Dafür gab es von Academy-Präsidentin Boone Isaacs viel Lob. „Jimmy hat – von seinem Eröffnungsmonolog bis zum Finale, das wir uns nie hätten vorstellen können – bewiesen, dass er einer unserer besten Moderatoren der Oscar-Geschichte ist.“ (smo)