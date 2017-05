Innsbruck – Nach der Auflösung der Sowjetunion wurden die staatlichen Angebote neu geordnet. Clevere Funktionäre bedienten sich in der Energiewirtschaft, warum sollten also nicht auch die Verwalter alter Geheimnisse nach Jahrzehnten in dunklen Archiven unter der Devise Glasnost ein paar Devisen verdienen dürfen? Bis 1995 konnten Historiker aus dem Westen in Moskau nach fehlenden Puzzleteilen suchen, die richtig zusammengefügt vage Gerüchte in Sprengstoff verwandelten. Bei einer solchen Recherche tauchte 1990 der Name der österreichisch-britischen Fotografin Edith Tudor-Hart auf, die in der Welt des Verrats und der Geheimnisse nur eine Statistenrolle eingenommen hatte. Aber sie hatte ihrem ehemaligen Freund Arnold Deutsch, der in den 30er-Jahren Agenten für die Sowjetunion rekrutierte, den Cambridge-Absolventen Kim Philby vorgestellt und damit „den Lauf der Welt” verändert. Das behauptet der Autor und Regisseur Peter Stephan Jungk in seinem Dokumentar- film „Auf Ediths Spuren”.

In seiner 2015 erschienenen Romanbiografie „Die Dunkelkammern der Edith Tudor-Hart“ beginnt Jungk einen anklagenden Dialog mit der 1973 verstorbenen Protagonistin: „Wozu das alles, in das du da hineingeraten bist? Hat es sich gelohnt?“ Der vertraute Ton verrät verwandtschaftliche Nähe, Edith, ist als Cousine von Jungks Mutter eine zuvor kaum wahrgenommene Großtante. Die seit 1933 in Österreich verbotene kommunistische Ideologie war eine Geste des Widerstands. Kommunisten sind aber auch in England unerwünscht. Nach einer ersten Ausweisung ermöglicht Edith Suschitzky die Ehe mit dem Chirurgen Alexander Tudor-Hart Einreise und britische Staatsbürgerschaft. Da ist Edith längst eine anerkannte Fotografin, die in jedem Bild das politische Statement gegen das soziale Elend sucht. Neben einem Selbstporträt mit Zigarette, die Jungk mit einer Rauchfahne animiert, gibt es kein Schriftstück, keine Filmrolle über diese Frau, die buchstäblich unsichtbar geworden ist. In einem vom Geheimdienst abgehörten Telefongespräch soll der legendäre Fotograf, Kameramann und Ediths Bruder Wolf Suschitzky der vom MI5 observierten Schwester geraten haben, alles Persönliche zu vernichten, um sich vor Verfolgung zu schützen.

Peter Stephan Jungk verzichtet bei seiner filmischen Recherche zwischen Wien, London und Moskau auf die intime Zwiesprache mit seiner Großtante, obwohl der Vorwurf bleibt, im Wissen um die stalinistischen Verbrechen für das Sowjetsystem gearbeitet zu haben. Er versucht mit Befragungen von berühmten Familienmitgliedern, Historikern und ehemaligen Agenten der beteiligten Geheimdienste die dunklen Kammern der Geschichte zu erhellen. Herkunft und Dienstgeber entscheiden über die Perspektive. Der Doppelagent Kim Philby, dem 1963 die Flucht in die UdSSR gelang, wird in Russland als Kämpfer für den Weltfrieden beschrieben. Ohne die von ihm für das seit 1949 geltende „Gleichgewicht des Schreckens” verratenen Waffensysteme wäre ein anderer Verlauf der Geschichte vorstellbar. Trotzdem steht Jungk in Moskau auf der Suche nach Thrill und Wahrheit vor verschlossenen Archivtoren. (p. a.)