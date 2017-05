Kaunertal – Vier Weltmeistertitel, elf WM-Medaillen, fünfmal Weltcupsieger, 100 Podestplätze: Das ist die Erfolgsbilanz des heute 53-jährigen Vorarlberger Skirennläufers Marc Girardelli, der allerdings für das Großherzogtum Luxemburg an den Start ging.

Das Gletscherskigebiet im Kaunertal kennt Girardelli wie seine Westentasche, jahrelang hat er dort trainiert. Vor wenigen Tagen kehrte er zurück, um sich auf zwei Brettln vor der Kamera zu bewegen. In der internationalen TV-Produktion geht es um die Entwicklung des Skisports in den vergangenen 30 Jahren. Er war sowohl mit aktuellem Skimaterial als auch mit einer Ausrüstung aus dem Jahr 1987 unterwegs. Im Mittelpunkt der Dreharbeiten stand ein Riesentorlauf. An der Produktion beteiligt sind u. a. die Sender ARTE, ARD/SWR und der ORF.

„Das war eine interessante und eigenartige Erfahrung mit dem neuen und alten Material“, resümierte Girardelli. „Auf den alten Skiern habe ich mich gleich wieder zurechtgefunden, die neuen Rennski bin ich aber nicht gewohnt.“ Nach sechs Läufen spüre er seinen Körper „schon sehr stark“. Das Tempo zwischen den Stangen sei früher enorm gewesen. „Aber die Läufe waren flüssiger gesetzt“, stellt der Star der 80er- und 90er-Jahre fest. Die Belastung in den Kurven sei mit dem Carving-Ski weitaus höher, der Körper müsse „einiges aushalten können“. Einen weiteren Besuch am Gletscher kann sich der Kaunertal-Fan im kommenden Jahr vorstellen, um einen Event zu veranstalten. „Ansonsten komme ich mit dem Snowboard, weil meine Kinder das so wollen“, lacht der Vorarlberger.

Für hohen Promi-Faktor am Gletscher haben kürzlich auch die ÖSV-Abfahrer mit Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Otmar Striedinger, Romed Baumann und Vincent Kriechmayr gesorgt. „Wir konnten drei Tage bei besten Bedingungen trainieren“, schilderte Sepp Brunner, der neue Trainer der ÖSV-Speed-Truppe. Der Schnee sei nicht anders als bei einer Weltcup-Abfahrtsstrecke gewesen. Brunner dankte Gletscherbahnen-Geschäftsführer Euge­n Larcher, der eine perfekte Piste am Nörderjoch präparieren ließ. „Jetzt geht’s weiter zum Training in Chile“, verriet Brunner bei der Verabschiedung. (TT, hwe)