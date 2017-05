Von Ludwig Heinrich

Paris — Ende gut, alles gut. Nach gröberen Problemen beim Dreh kommt der fünfte Teil von „Fluch der Karibik" unter dem Titel „Salazars Rache" ab 25. Mai in unsere Kinos. Natürlich wieder mit Johnny Depp in der Paraderolle des Kapitän Jack Sparrow.

Nach seinen privaten Problemen hat sich Depp seit Drehschluss zurückgezogen, turnte zwecks Werbung nur einmal im kalifornischen Disney-Park mit Kostüm im „Piratensektor" herum und zeigte sich im Anschluss bei der Pariser Premiere auf dem roten Teppich. Sein einziger Kommentar: „Es war wieder eine nicht enden wollende Freude. Ich liebe diesen Charakter, weil er so respektlos ist." Ähnlich soll sich Johnny bisweilen während der Dreharbeiten gegeben haben. Da war zum Beispiel von Unpünktlichkeit die Rede. Dazu die Sache mit den Hunden Pistol und Boo, die Johnny illegal nach Australien geschmuggelt hatte und wieder nach Kalifornien zurückbringen musste. Auch eine Handgelenksverletzung beim Gokartfahren mit anschließender Operation in den USA verzögerte die Dreharbeiten.

Produzent Jerry Bruckheimer hatte dem Vernehmen nach heftige Diskussionen mit Depps mittlerweile gefeuerter Langzeit-Agentin Tracey Jacobs, aber er zeigt auch Verständnis für den Star: „Man muss berücksichtigen, dass er während der Monate in Australien kein leichtes Leben hatte. Dauernd kreiste ein Hubschrauber über seinem Haus, und davor lauerte, wohl wegen seiner Privatgeschichte, eine Meute von Medienleuten."

Bruckheimer hatte daneben aber noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Ein gewaltiger Orkan verwehte diverse Dekorationen, durch den bisweilen starken Seegang vor der australischen Gold Coast gab es in der Crew mehr Seekranke denn je, und sogar die Film-Affen Pablo und Chiquita drehten durch. Einer von ihnen riss vorübergehend aus und biss einen Make-­up-Spezialisten. Dass die Kosten dann das kolportierte Budget von 250 Millionen Dollar (225 Millionen Euro) um einiges überschritten haben sollen, ist kein Wunder. Trotz allem darf das Haus Disney optimistisch sein. Nachdem die Teile eins bis vier bereits 3,7 Milliarden Dollar (3,33 Milliarden Euro) in die Kassen gebracht haben, ergaben erste Publikumstests für „Salazars Rache" in den USA mit 80 Prozent die bisher höchste „Piraten"-Zustimmung.

Mutig war der Produzent in der Wahl seines Regieteams. Just zwei Norweger sollten für frischen Wind sorgen: Joachim Ronning und Espen Sandberg. Bruckheimer holte sie, nachdem sie für „Kon-Tiki" Oscar-nominiert waren, als neue Kapitäne ans Steuerrad der Piratensaga. Deren erste Reaktion nach dem Angebot: „Wir waren drei Sekunden lang unendlich happy — und dann mordsmäßig erschrocken. Weil wir plötzlich mit einem Budget hantieren mussten, das hundertmal höher war als jenes von ?Kon-Tiki'. Aber am Ende überwog die Begeisterung. Nach vielen Gesprächen mit Jerry Bruckheimer und Johnny Depp waren wir uns einig, dass wir ?Salazars Rache' in die Nähe des ersten Teils rücken wollten, mit vielen komischen Elementen." Dazu gehört auch eine Sequenz, in der Jack Sparrow öffentlich hingerichtet werden soll, mittels Guillotine. „Was Johnny da ablieferte", so Espen Sandberg, „war furios. Er hat die Slapstick-Künste eines Buster Keaton oder eines Charlie Chaplin auf eine neue Stufe gehoben."

Weitere Coups gelangen den „Wikingern", wie sie genannt wurden, insofern, als sie es schafften, Orlando Bloom noch einmal als Will Turner vor die Kamera zu holen, und auch dessen Film-Liebe Keira Knightley folgte dem Ruf und kam für einen Drehtag. Und noch eine besonders markante Persönlichkeit wurde geködert: Ex-Beatle Paul McCartney. „Um ganz ehrlich zu sein", erzählt Joachim Ronning, „wir hatten natürlich an Rolling Stone Keith Richards gedacht, der schon in den vorherigen Filmen als Jack Sparrows Vater zu sehen war. Doch Keith hatte keine Zeit. Nun ist Johnny Depp in London im selben Club wie Paul McCartney. Wir beschlossen, ihn zu fragen. Und Gott sei Dank hat er sich spontan bereit­erklärt, bei diesem Spaß mitzumachen. Als ?Onkel'." Ein Projekt wie „Salazars Rache" brauchte natürlich einen Erzschurken. Im Ur-Drehbuch sollte es eine Frau sein, später dachte man an den zweifachen österreichischen Oscar-Preisträger Christoph Waltz, das zerschlug sich. Am Ende wurde es ein anderer Oscar-Preisträger, nämlich Spaniens Star Javier Bardem als Armando Salazar

Oscar-Preisträger Geoffrey Rush ist wieder als Captain Barbossa mit von der Partie. Er stimmt ein Loblied auf Depp an: „Wenn er im Kostüm am Set auftaucht", erklärt der Australier, „dann kannst du alles vergessen und nur staunen, da verwandelst du dich in ein kleines Kind. Oft improvisiert er, doch nachher stellst du fest: Er macht alles richtig, jeder Ton und jede Bewegung stimmen perfekt."