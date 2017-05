Von Peter Angerer

Innsbruck – Als Jirí Menzel 1968 für seine 1966 gedrehte Komödie „Liebe nach Fahrplan” den Auslandsoscar gewann, standen ihm alle Studiotüren offen, doch Menzel widerstand allen Verführungen, um in die Tschechoslowakei zurückzukehren, wo sich außerdem mit dem Prager Frühling unerwarete Veränderungen ankündigten. In dieser Aufbruchsstimmung realisierte Menzel über die Machtergreifung des kommunistischen Regimes die Satire „Lerchen am Faden” („Wir werden unseren friedlichen Stahl den imperialistischen Kriegstreibern in die Kehle schütten.”), doch am Ende blockierten die Panzer der Warschauer Paktstaaten die Straßen Prags. Menzels Kinokarriere war erst einmal unterbrochen, der Film verschwand wie viele andere in den Archiven und gewann dennoch nach seiner Uraufführung in Berlin den Goldenen Bären – 1990. Von dieser für den Künstler tragisch-ironischen Wendung erzählt Robert Kolinsky in seinem Dokumentarfilm „To Make a Comedy is no Fun”, der morgen, Dienstag, das 26. Internationales Film Festival Innsbruck im Leokino eröffnet. Jiří Menzel kommt einen Tag später als Stargast des Fesivals, das ihn mit fünf Filmen im Rahmen eines Tributes feiert. Eine andere kleine Werkschau ist dem 2016 verstorbenem iranischen Regissseur Abbas Kiarostami gewidmet.

Möglicherweise vom Blick auf Historie und Wirklichkeit dieser beiden Großmeister des Kinos inspiriert, haben die Programmierer der diesjährigen Wettbewerbe auch eine faszinierende Erzählung über die Gefahren entwickelt, denen sich Filmemacher aussetzen, wenn sie in repressiven Ländern arbeiten oder einfach nur ihr Auskommen finden wollen.

Ein Mann öffnet die Tür zu seiner Wohnung auf und muss durch ein auf dem Boden von Einbrechern verursachtes Chaos waten. Ohne sich ertappt zu fühlen, durchwühlen zwei Männer noch seinen Schreibtisch und einer von ihnen sagt zum Abschied, „geben Sie uns das Paket und Sie haben Ruhe vor uns!” Viel mehr wird in Keywan Karimis Schwarzweißfilm „Drum” während der nächsten 90 Minuten nicht geredet werden. Wir werden auch nie wie bei Quentin Tarantinos Koffer in „Pulp Fiction” erfahren, was sich in diesem Paket befindet. Aber es geht – in Teheran – um Leben oder Tod.

In einer anderen Stadt – der einzige Hinweis auf den Ort der Handlung ist ein Liniennus mit dem Fahrtziel Olympisches Dorf – dringt eine junge Frau über eine offene Glastür in eine Villa ein. Die Wände sind grau wie die Garderobe und die Bücher des scheinbar männlichen und alleinstehenden Bewohners. Die Kunst an den Wänden ist schwarz wie der SUV. Nach diesem Design sind auch die Süßigkeiten in einer Bonbonschachtel geordnet. Die Einbrecherin verabschiedet sich unter Mitnahme einer Schokoladenkugel. Als der Mann in sein Haus zurückkehrt, interpretiert er die kleinen Veränderungen in seinem Haus als erotische Botschaft und lässt es erst einmal dabei bewenden. In Tereza Kotyks eisig grauem Film „Home is here” werden vielleicht zwanzig Sätze gesprochen, es geht weniger um Tod oder Leben denn um eine Studie über Einsamkeit und Langeweile.

„Drum” und „Home is here” sind wie „Anishoara” von Ana-Felicia Scutelnicu, die sich mit ihrem Abschlussfilm an der Berliner Filmakademie um den Innsbrucker Spielfilmpreis bewirbt, Debütarbeiten, die sich aus unterschiedlichen Gründen für die Bildsprache des Stummfilms entscheiden. Aber nur bei Keywan Karimi ist diese existenzielle Notwendigkeit zu spüren, dass es nicht nur in der Filmerzählung um Leben oder Tod geht. In seinem einstündigen Dokumentarfilm „Writing on the City”, der nur auf kleinen Festivals zu sehen war, erzählte Karimi die Geschichte Teherans von der Revolution von 1979 bis zur Gegenwart über die in der Stadt angebrachten Graffitis als Zeichen des Protests. Für diesen Film wurde der Regisseur 2015 von einem Revolutionsgericht zu 223 Stockhieben und sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Nach einem Jahr in Haft wurde Karimi begnadigt. Ohne Geld und Genehmigung drehte er „Drum”. Das könnte auch ein düsterer Gangsterfilm sein, doch mit diesem Wissen beginnt man, den Inhalt des Pakets zu erahnen.

Glücklicherweise verließ der als Irans Bob Dylan gefeierte Musiker und Sänger Mohsen Namjoo rechtzeitig seine Heimat, so dass er 2009 nur in Abwesenheit zu fünf Jahren Haft „wegen Verunglimpfung des Korans” verurteilt werden konnte. In Babak Jalalis Film „Radio Dreams” spielt er den Dichter Royani, der in San Francisco bei einem Radiosender für Exil-Iraner arbeitet. Der Eigentümer des Senders interessiert sich nur für Wrestling, dessen Tochter nur für Geld, weshalb Royanis poetische Beiträge und seine Aufklärungsarbeit über die Verhältnisse in Iran ständig von bizarrer Werbung unterbrochen wird. Im Studio wartet außerdem die afghanische Band Kabul Dreams auf das Eintreffen der Kultband Metallica, die für die Welt ungefähr das darstellt, was Kabul Dreams für Afghanistan bedeutet. Das klingt für einen kleinen Film nach einem endlosen Fake-Gag, doch irgendwann taucht Lars Ulrich auf, Fans wissen, was das heißt. Für das kleine Satiremeisterwerk im Stil von Robert Altmans „Last Radio Show” gewann „Radio Dreams” im Vorjahr beim Filmfestival in Rotterdam den Hauptpreis und 40.000 Euro.