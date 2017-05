Los Angeles – Im Sturm eroberten 2008 Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan und Colin Firth die Herzen der Kino-Fans. In „Mamma Mia!“ sangen und tanzten sich die Stars durch die größten ABBA-Hits bis zum Happy End. Zehn Jahre später werden sie es nun wieder tun: Universal kündigte am Wochenende die US-Premiere von „Mamma Mia: Here We Go Again!“ für 20. Juli 2018 an.

Laut des Filmstudios sollen alle Darsteller des ersten Teils wieder mit an Bord sein – plus einige neue Gesichter. Der Soundtrack: ABBA-Songs, die im ersten Film nicht zu hören waren und einige Favoriten aus dem ersten Teil. Für die Musikauswahl sind die ABBA-Gründer Benny Andersson und Björn Ulvaeus zuständig. Sie fungieren zugleich als Executive Producers.

Die Geschichte soll sich laut The Hollywood Reporter sowohl um die Jugend der Charaktere von Meryl Streep (Donna), Pierce Brosnan (Sam) und Colin Firth (Harry) drehen. Zugleich soll aber auch die Geschichte nach der „Mamma Mia!“-Hochzeit von Donna und Sam und ihrer Tochter Sophie (Amanda Seyfried) weiter erzählt werden. Das Drehbuch schreibt Ol Parker, der auch Regie führen wird. (TT.com)