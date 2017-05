Von Peter Angerer

Innsbruck – Der Polizeipräfekt Óscar Peluchonneau (Gael García Bernal), in einem der zahllosen Bordelle Santiagos von Chiles berüchtigtstem Folterer gezeugt, ist endlich am Ziel angekommen. Unter Missachtung aller Hierarchien hat ihn der Präsident González Videla auserwählt, den kommunistischen Senator und Dichter Pablo Neruda (Luis Gnecco) in einem seiner Verstecke, wahrscheinlich sogar in einem Bordell, aufzuspüren und in einem der eben für Gewerkschafter und Mitglieder der Volksfront errichteten Konzentrationslager abzuliefern, wo den von den Chilenen verehrten Dichter eine mehrjährige Haftstrafe mit ungewissem Ausgang erwartet. Von patriotischer Begeisterung, aber auch leichtem Schauer gelenkt, eröffnet Óscar die Jagd und schwingt sich zugleich zum Off-Erzähler des Films auf. Als Liebhaber der Gedichte Nerudas kennt er dessen Geheimnisse, nur sich selbst muss er als „weißes Blatt Papier, das erst beschrieben werden muss“, betrachten, um irgendwann entscheiden zu können, ist man in dieser Geschichte der Held oder nur eine Nebenfigur.

Oft ist der Jäger nur eine Fersenlänge von seinem Zielobjekt entfernt, doch es bleibt ihm nur eine ihm gewidmete Buchausgabe des Dichters als Beute, sozusagen als Köder für weitere Abenteuer. Den erfahrenen Leser beschleicht bald der Verdacht, als Fiktion durch das Land und die Geschichte zu hetzen.

Tatsächlich, diesen Polizisten haben der Regisseur Pablo Larraín und sein Drehbuchautor Guillermo Calderón für ihren Film „Neruda“ erfunden, sie folgten damit einer Einladung Pablo Nerudas, der diesen Pfad der Fantasie über seine Flucht bei seiner Nobelpreisrede 1971 angelegt hatte: „Ich weiß nicht, ob ich all das erlebt oder ob ich es geschrieben habe, ich weiß nicht, ob es Wirklichkeit oder Poesie war, etwas Vorübergehendes oder Bleibendes, die Gedichte, die ich in diesem Moment erlebte, die Erlebnisse, die ich später dichtete.“ Nach seiner triumphalen Rückkehr in Allendes Chile wollte es auch der Nobelspreisträger genauer wissen und rekonstruierte in seiner posthum – 1974 – erschienenen Autobiografie „Ich bekenne, ich habe gelebt“ die politischen Verhältnisse der Nachkriegszeit und seinen historischen Irrtum.

1946 hatte sich Neruda – noch bekennender Stalinist – von González Videla, dem Kandidaten der Radikalen Partei, für die Präsidentschaftswahlen als „Propagandachef“ der Wahlkampagne einspannen lassen, um nach dem Wahlsieg feststellen zu müssen, einen „Tyrannenlehrling“ gefördert zu haben. 1948 wurden Gewerkschaften und linke Parteien verboten, Neruda seines Amtes in der Koalitionsregierung enthoben. Der Kalte Krieg war in Chile angekommen. Für die beteiligten Politiker und Militärs war der Umsturz unter US-amerikanischer Anleitung allerdings nur ein Probelauf für den Militärputsch 25 Jahre später: Augusto Pinochet, 1948 noch Kommandant des Konzentrationslagers in Pisagua, schwang sich am 11. September 1973 zum Diktator auf, der „Lehrling“ Videla wurde sein Vizepräsident.

Wie in seinem Biopic „Jackie“ über Jackie Kennedy interessiert sich Pablo Larraín auch in „Neruda“ in erster Linie für den Mythos, an dessen Entstehung der Dichter mitgeschrieben hat. Als Nerudas Spiegelbild bleibt in Larraíns Film vor allem Gael García Bernals tragischer Diener des Regimes in Erinnerung.