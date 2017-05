Innsbruck – Wenn eine Komödie auf dem schmalen Grat zwischen den Tücken von Objekten und Begierden balanciert, liefert das Scheitern sichere Lacher, während die romantische Wendung das Scheitern verurteilt, indem sie den versöhnlichen Kompromiss verlangt. Die Belgierin Virginie Efira ist seit Jahren zum verführerischen Gesicht jener französischen Komödien geworden, in denen alleinerziehende Frauen ihr Leben immer mit den falschen Männern verbracht haben. In „Birnenkuchen mit Lavendel“ war sie die Landwirtin, die sich für einen Autisten entscheidet, in „Familie zu vermieten“ bekehrte sie als Putzfrau einen soziophoben Millionär zu einem Leben mit einer Patchwork-Familie, in „Mein ziemlich kleiner Freund“ war sie die Anwältin, die sich für einen Mann mit Wachstumsstörung erwärmen konnte.

In Justine Triets „Victoria – Männer und andere Missgeschicke“ ist sie wieder eine Anwältin, die für ihre Töchter ein Aupairmädchen sucht. Die Wahl fällt auf den ehemaligen Klienten und Drogendealer Sam (Vincent Lacoste). David (Laurent Poitrenaux), Exmann und Vater der Kinder, ergattert mit einem Blog über Victorias chaotisches und promiskuitives Vorleben einen lukrativen Filmvertrag. Hier müsste eigentlich das Jugendamt zum Schutz der Kinder eingreifen, doch während eines Plädoyers in einem Mordprozess wird die Anwältin von Rückblenden irritiert, die sie und uns mit leidenschaftlichen Momenten ihrer erotischen Erfahrungen bedrängen. Rien ne va plus – die Kugel rollt zum Streuner Sam. Das ist eine romantische Überraschung, aber wir müssen es glauben. (p. a.)