Goldene Palme

Filmfestspiele Cannes: Bewegte Zeiten für bewegte Bilder

Kinokontroverse an der Croisette: Die Netflix-Produktionen „Okja“ und „The Meyerowitz Stories“ haben am Samstag in Cannes Chancen auf die Goldene Palme, obwohl sie vornehmlich fürs Heimkino produziert wurden.