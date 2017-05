HBO

„Game of Thrones“ geht weiter: HBO veröffentlicht Trailer

Wie geht es weiter im Kampf um den Eisernen Thron? Drachen, Krieger, Königinnen: Im offiziellen Trail kündigen sich blutige Schlachten an. Der rund nicht einmal zwei Minuten lange Clip wurde am ersten Tag auf YouTube fast 12 Millionen Mal angeklickt. Am 16. Juli startet die siebte Staffel der Serie in den USA.