Oberhausen - Die 18 Jahre alte Céline Bethmann aus dem rheinland-pfälzischen Koblenz hat die zwölfte Staffel der ProSieben-Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ gewonnen. Moderatorin Heidi Klum (43) bestimmte sie am Donnerstagabend bei der Finalshow in der Arena Oberhausen zur Siegerin.

Zweitplatzierte wurde Serlina Hohmann (22), die ebenfalls aus Koblenz kommt. Ins Finale geschafft hatten es auch Leticia (18, aus Ingolstadt) und Romina (20, aus Hambrücken). Die Siegerin erhält unter anderem 100.000 Euro. Ein Foto von ihr soll auf dem Titelblatt einer Frauenzeitschrift erscheinen.

Die Staffel war Anfang Februar gestartet. Heidi Klum standen erneut die Co-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky zur Seite. In der Finalshow traten unter anderem Helene Fischer, Beth Ditto und James Blunt auf. (dpa)