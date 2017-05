Innsbruck – Am Samstag wurden die Gewinnerfilme des 26. Internationalen Filmfestivals Innsbruck (IFFI) prämiert: Neben dem IFFI-Ehrenpreis, der heuer an die Schweizer Filmproduzentin Franziska Reck ging, wurden fünf Auszeichnungen (Spielfilm, Dokumentarfilm, Jugendfilm, Kurzfilm sowie ein Publikumspreis) im Gesamtwert von insgesamt 10.900 Euro vergeben.

Der mit 5500 Euro dotierte Filmpreis des Landes Tirol für den besten internationalen Spielfilm ging dabei an „The Unseen“, den Debütfilm des aus Namibia stammenden und in Großbritannien geborenen Regisseurs Perivi John Katjavivi. In seinem elegischen Drama setzt sich Katjavivi mit den Folgen von Kolonialzeit und Apartheid auseinander: „,The Unseen‘ lässt uns teilnehmen an seiner Suche und Befragung der Dekonstruktion von unterschiedlichen Identitäten. Er entwickelt einen visuellen, poetischen Prozess mit starken Referenzen zur traumatischen Geschichte Namibias“, hieß es in der Begründung der Jury, die sich aus Karl Saurer, Shahrbanoo Sadat und Andreas Pronegg zusammensetzte.

Der mit 3000 Euro dotierte Dokumentarfilmpreis der Stadt Innsbruck ging an „Mirr“ des aus dem Iran stammenden Filmemachers Mehd­i Saheb­i. In der Jurybegründung (Khatun­a Khundadze, Barbara Winkler und Mukaddas Mijit) wurde der Dokumentarfilm, der den täglichen Überlebenskampf in einer Dorfgemeinschaft zeigt, als „politischer Film“ gewürdigt, der seine globale Botschaft auf subtile, sensible Weise vermittle. „Der Film nimmt uns mit in eine unbekannte Welt und lässt uns teilhaben am Leben einer kleinen Dorfgemeinschaft, ebenso bringt er diese Realität zu uns zurück. Wir erfahren, was es bedeutet, wenn Menschen ihre Lebensgrundlage entzogen wird.“ Beeindruckt zeigte sich die Jury insbesondere auch von den „großartigen Bildern voller Leben und Poesie“, was dem Film seinen ganz eigenen Ausdruck verleihe.

Beim Publikumspreis des Innsbruck Marketing (1000 Euro) konnte sich mit „Arreo“ des argentinischen Regisseurs Nestor Tato Moreno erstmals in der Geschichte des Festivals ein Dokumentarfilm im Publikumsvoting durchsetzen.

Der Südwind-Preis (1000 Euro), ausgewählt von einer Jugend-Jury, wurde dem Film „Wolf and Sheep“ der afghanischen Regisseurin Shahrbanoo Sadat zugesprochen. Laut Jury-Begründung ein Film, „der mit Leichtigkeit eine Welt zeigt, in der Mythos und Realität verschmelzen“. Der Preis der Universität Innsbruck für den besten Kurzfilm (dotiert mit 400 Euro), der von einer Studierenden-Jury ermittelt wurde, ging an „The Beast“ von Daina O. Pusic. (TT)