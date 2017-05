Scheffau a. W. K. – Im Juni beginnen die Dreharbeiten zur elften Staffel der Bergdoktor-Serie und am Freitag waren Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Natalie O’Hara, Siegfried Rauch und natürlich Hans Sigl beim Bergdoktor-Fantag in Scheffau. „Es wird eine Überraschung geben, die in der Gesamtgeschichte keinen Stein auf dem anderen lässt“, verriet der Bergdoktor; mehr wollte er aber vorerst dazu nicht sagen.

Wie immer nahmen sich die Schauspieler für ihre Fans viel Zeit, haben zahlreiche Fragen beantwortet und natürlich unzählige Autogrammkarten unterschrieben. (be)