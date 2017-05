Von Harald Angerer

Hochfilzen – Ein schöner Bauernhof in Hochfilzen mit 30 Tieren, 20 Hektar Wiesen und 50 Hektar Forstwirtschaft, dazu ein paar Hühner und eine Schnapsbrennerei. Doch zum großen Glück fehlt Günter Danzl noch etwas, nämlich eine Frau. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist der Landwirt nun bei der Unterhaltungssendung „Bauer sucht Frau“ ab heute Abend auf ATV mit dabei. Mit zwölf weiteren Bauern macht er sich in der neuen Staffel auf die Suche nach der großen Liebe.

„Ich hoffe, meine große Liebe zu finden. Das Ziel ist natürlich auch, ein gemeinsames Leben aufzubauen: Heiraten und Kinder sind definitiv Thema – natürlich muss man das Glück haben, dass man das haben und genießen darf“, setzt sich der Landwirt hohe Ziele. Beworben hat er sich bei „Bauer sucht Frau“, um auf sich aufmerksam zu machen und damit ihn die Richtige finden kann.

Vorstellungen zur Frau an seiner Seite hat er klare: „Am wichtigsten ist mir, dass sie ehrlich und treu ist, ein grader Michl, wie man so schön sagt (lacht), und sportlich, weil ich selbst gerne viel in der Natur und in Bewegung bin.“ Die Partnersuche als Landwirt sei nicht ganz einfach. „Man ist als Landwirt teilweise 12 Stunden, 7 Tage die Woche eingespannt. Die Zeit hat mir bisher also einfach gefehlt, aber ich bin eben Landwirt aus Leidenschaft und die Frau muss nicht nur zu mir, sondern auch zum Hof passen. Und vielleicht klappt es ja jetzt“, gibt sich Danzl zuversichtlich. Auch wenn viel Arbeit am Hof zu erledigen ist, Zeit für Gemeinsamkeiten würde aber schon bleiben, betont der Landwirt.

Die Sendereihe „Bauer sucht Frau“ startet heute Abend in die bereits 14. Staffel und wird ab Herbst mit den Hofwochen das Publikum unterhalten. Die Bewerbungsfrist läuft bis Mitte Juli, im Sommer finden dann die Dreharbeiten auf den Bauernhöfen statt und ab September erfahren die Fernsehzuschauer, wo es geknistert hat. Die letzte Staffel erreichte im Schnitt 212.000 Seher.