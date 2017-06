Innsbruck – Da waren es nur noch drei. Nachdem sich Niki Hosp vergangenen Freitag von den Dancing Stars verabschieden musste, kämpfen heute ab 20.15 Uhr (ORF eins) die Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes und Tanzpartner Thomas Kraml, FM4-Moderatorin Riem Higazi und Dimitar Stefanin sowie ORF-Moderator Martin Ferdiny und Tanzpartnerin Maria Santner um die „Dancing Stars“-Krone.

Zwei Solotänze haben die drei Finalisten, um die gestrenge Jury (Nicole Hansen, Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Dirk Heidemann) und auch das Publikum zuhause zu überzeugen. Neben einer Salsa steht auch ein Contemporary Dance, also ein moderner Ausdruckstanz, auf dem Programm. Ab 21.55 Uhr steht die erste Entscheidung an.

Für das Paar mit den wenigsten Punkten ist das Finale gelaufen, die beiden anderen müssen sich ein letztes Mal voll ins Zeug legen. Der Showtanz ist der letzte Trumpf auf dem Weg zum Siegestitel. Für den Tanz gibt es zwar keine Jurywertung, doch es gilt, die Anrufer zuhause zu mobilisieren. Großes Kino versprechen etwa Ana Milva und Thomas Kraml: Zur Musik des Kinohits „La La Land“ wollen sie Bühne und Ballroom auf „großartige Weise“ zusammenbringen. „Bei unserem Showtanz möchten wir das Publikum mit auf eine Reise nehmen und mit einer Hommage an das große Hollywood der 1950er-Jahre begeistern und verzaubern.“

Martin Ferdiny und Maria Santner haben ihre Choreographie zu „Music Was My First Love“ gestaltet, ein Lied, das Ferdiny schon ein Leben lang begleitet. „Unser Showtanz ist einzigartig, sehr persönlich und trägt unsere Handschrift“, sagt der ORF-Mann. Riem Higazi und Dimitar Stefanin wollen, sofern sie es unter die beiden letzten Paare schaffen, vor allem gute Laune verbreiten. Michael Bublés „Feeling Good“ ist Programm: „Das Besondere an unserem Showtanz ist die Freundschaft zwischen uns. Er zeigt, wie viel eine Nichttänzerin in drei Monaten lernen kann“,schwärmt Stefanin.

Wie viel auch die anderen bereits ausgeschiedenen Tänzer in ihrer „Dancing Stars“-Zeit gelernt haben, werden sie in einem letzten Medley zum Auftakt der Show zeigen. „Ich durfte erfahren, dass Tanzen ein genialer Sport ist, der einem alles abverlangt“, schwärmt etwa Niki Hosp. Unterstützt werden die Dancing Stars heute Abend vom größten Star, den die deutschsprachige Musiklandschaft derzeit zu bieten hat. Helene Fischer wird im Showprogramm ihren aktuellen Song „Viva la vida“ präsentieren. Die Dancing Queen oder der King wird nach dem finalen Voting ab 22.45 Uhr verkündet. (TT)