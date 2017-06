Von Eva-Maria Fankhauser

Ramsau — Den Partner bzw. die Partnerin fürs Leben finden — das wird für viele heutzutage immer schwieriger. Bisher hat es auch bei Alexander Flörl mit der Liebe einfach nicht geklappt. Daher haben seine Freunde nun die Initiative ergriffen und ihn bei der Unterhaltungssendung „Bauer sucht Frau" angemeldet. Mit Erfolg. Ab Mittwochabend ist Alexander nämlich auf ATV zu sehen. „Das habe ich meinen Freunden zu verdanken. Denn sie hatten Angst, dass ich nicht die Richtige finde", sagt der 31-jährige Bauer aus dem Zillertal.

Der Jungbauer übernimmt in etwa zwei Jahren den Hof von seinem Vater in Ramsau. Derzeit betreiben die beiden gemeinsam die Milch- und Holzwirtschaft. Die Hofwochen dürften für die Kandidatinnen spannend werden. Denn auf die Frage, was die Damen dort erwartet, antwortet der Zillertaler: „In erster Linie erwarte ich sie — und keine Lange­weile."

Alexander ist nämlich ein abenteuerlustiger Mensch. Vor allem sportliche Aktivitäten haben es ihm angetan. Vom Klettern, Paragliden bis hin zum Motorradfahren — Hauptsache der Puls schnellt in die Höhe. Aber es muss nicht immer Vollgas sein. Die Ruhe findet er beim Jagen oder wenn er an einem Fahrzeug herumschraubt. Alexander ist nämlich gelernter Kfz-Techniker. Nebenbei jobbt er zusätzlich als Baggerfahrer und kellnert im Winter in einer Après-Ski-Bar.

Die Frau an seiner Seite sollte kleiner als er sein, ungefähr im selben Alter und schlank. „Sie sollte ganz normal sein, möglichst unkompliziert und gefallen muss sie mir halt", sagt er. Was gar nicht geht: „Wenn sie ungepflegt ist und sich zu nichts motivieren lässt und wenn sie zu allem Ja und Amen sagt." Sportlich sollte sie auch sein. Mit seiner neuen Traumfrau würde er am liebsten einmal abheben. „Also ein Fallschirmsprung würde mich mal reizen, vorausgesetzt sie will das auch", betont der Jungbauer.

Die Bewerbungsfrist für interessierte Frauen läuft bis Mitte Juli. Im Anschluss starten die Dreharbeiten am Bauernhof. Ob eine der Kandidatinnen Alexanders Herz höherschlagen lässt, das erfahren die Zuseher erst ab September. Der Zillertaler freut sich jedenfalls schon auf die neue Erfahrung und trotz der vielen Arbeit am Hof und nebenher lautet sein Motto: Für alles, was man gerne mag, nimmt man sich auch gerne Zeit.