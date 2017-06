Kaunerberg – Der 500 Jahre alte Langhof in Kaunerberg ist heute nur noch Sommerweide – 2015 kehrte in das historische Gemäuer aber noch einmal Leben ein. Damals drehte der junge Innsbrucker Autor und Regisseur Fabian Widmann als Abschlussprojekt an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) München seinen Kurzfilm „Über uns kein Himmel“ vor der Kulisse des abgeschiedenen Hofs. Im Historiendrama, das im Jahr 1866 spielt, geht es um das Thema Hofnachfolge. In der Nacht auf morgen Mittwoch ist das 30-minütige Werk im Rahmen der ARD-Themenwoche „Woran glaubst du?“ im Bayrischen Fernsehen zu sehen. Auch die Hauptrollen sind regional besetzt. Anna Mariani (Marina Walch) aus Imst spielt die Witwe Marfa, die im Film gezwungen werden soll, den geistig behinderten Sohn des Bauern zu heiraten. Diesen verkörpert Michael Rudigier aus Grins. Beide sind Absolventen der Schauspielschule in Innsbruck. Für eine Nebenrolle wurde außerdem Iris Handle aus Ried besetzt.

Wer den Film sehen will, muss allerdings lang aufbleiben oder früh aufstehen. Er wird in der Kurzfilmnacht zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr Früh gezeigt. (mr)