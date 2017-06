Von Peter Angerer

Innsbruck – In Jean-Pierre Jeunets „Die fabelhafte Welt der Amélie“ (2001) löste der Unfalltod Prinzessin Dianas eine Kette von Ereignissen aus, als Amélie Poulin, erschreckt von dieser Nachricht, mit einer Glasmurmel in ihrem Badezimmer eine Fliese lockerte und dahinter Hinweise auf eine traurige Biografie entdeckte, die sie als Detektivin zu korrigieren versucht. Es war vor allem die Leichtigkeit, die aus dem Kinomärchen eine beglückende Erfahrung werden ließ. Eher ermüdend waren in der Folge die weltweiten Nachahmungsversuche, in denen die beschworene Leichtigkeit schwer wie Blei auf den Bildern lag. Bei Simon Abouds zweitem Spielfilm sind es die deutschen Bearbeiter, die sich mit der Wahl des Verleihtitels „Der wunderbare Garten der Bella Brown“ als Epigonen einer kleinkarierten Marketingstrategie entpuppen, denn der Originaltitel „This Beautiful Fantastic“ ergibt durchaus Sinn.

Es ist die Stimme von Alfie Stephenson (Tom Wilkinson), der im Off die Geschichte von Bella (Jessica Brown Findlay) erzählt, die als Baby in einem Karton ausgesetzt, von Enten gewärmt, von einem alten Mann gefunden und von diesem in einem Waisenhaus abgegeben wurde. Dort begann das Mädchen, sich die Stellung des „sonderbarsten Sonderlings“ zu erobern. Erbsen und Karotten müssen auf dem Teller vor dem Verschlingen an militärische Ordnung gewöhnt werden und – erwachsen geworden – hält die nunmehrige Bibliotheksangestellte an diesem Tick fest. Konservendosen stehen im Küchenschrank wie Soldaten, die in die Schlacht ziehen, schließlich lauern überall Feinde. Akkurat geordnet sind auch Blei- und Buntstifte auf Bellas Schreibtisch, auf dem Märchen- und Kinderbücher entstehen sollen, doch die Zwangsneurosen fesseln die Fantasie. Dabei sind Bellas Tage im romantischen Stöckelgebäude ohnehin gezählt, da der Vermieter nicht länger den verwahrlosten Hinterhof dulden möchte. Der Zähmung der Wildnis steht allerdings Bellas Furcht vor Fauna, Flora und Leben im Weg. Von dieser Hilflosigkeit lassen sich der Nachbar Alfie, ein verbitterter Witwer, und dessen irischer Koch Vernon (Andrew Scott), ebenfalls Witwer und Vater von Zwillingsmädchen, rühren. Dazu gesellt sich noch der Erfinder Billy (Jeremy Irving), der Älteste eineiiger Drillinge.

Diese Vervielfachung befördert so manches Missverständnis und Zerwürfnis, doch am Ende triumphieren die Metaphern des Gartens über alle Widrigkeiten des Lebens. Damit die Metamorphose der Wildnis in ein exotisches (und digital generiertes) Paradies gelingen kann, hat Aboud jede Andeutung von Zeit und Welt jenseits der hohen Gartenmauern vermieden. Es gibt weder Handy noch Computer, was in einem Film eine angenehme Abwechslung ist, für die Figuren aber Verabredungen erschwert. Jessica Brown Findlay trägt scheinbar ihre Kostüme aus „Downton Abbey“ auf, die auf ein anderes Jahrhundert verweisen. Tom Wilkinsons Alfie ist eigentlich Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“, die den Pfad zur finalen Rührung vorgibt.