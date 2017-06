Von Christiane Fasching

Innsbruck – Als Amazonen-Prinzessin Diana (Gal Gadot) zum ersten Mal in ihrem Leben einen nackten Mann zu Gesicht bekommt, verklärt sich ihr Blick – allerdings nicht wegen des vermeintlich besten Stücks ihres Gegenübers. Das kennt sie längst aus den schlauen Büchern, die sie auf der magischen Insel Themyscira in die Hände bekam. Ein entblößter Penis bringt Diana nicht aus der Ruhe. Weitaus spannender ist da die Armbanduhr des britischen Spions Steve Trevor (Chris Pine), der mit seiner Propellermaschine ins aus der Zeit gefallene Paradies der Amazonen kracht – und die grausige Realität des Ersten Weltkrieges auf die Insel der Seligen bringt, auf die vor ihm noch kein Mann einen Fuß gesetzt hat. Hier sollten die nach Frieden strebenden Kämpferinen sicher vor dem Kriegsgott Ares sein – dem zündlerischen Sohn von Göttervater Zeus, der am liebsten alles Leben auf Erden auslöschen würde, weil ihm Menschen zuwider sind.

Diana, wie Ares ein Kind von Zeus, hält’s da anders als ihr Halbbruder. „Ich wollte immer die Welt retten“, gesteht sie gleich zu Beginn von Patty Jenkins’ bombastischer Comic-Verfilmung, die gerade auf der Erfolgswelle schwimmt: Kein anderer Film einer Regisseurin hat jemals so einen erfolgreichen Kinostart hingelegt wie das Powerfrau-Märchen von Jenkins – das in Tunesien und dem Libanon allerdings verboten ist. Mit der schlagkräftigen Geschichte, die zwischen griechischer Mythologie, Kriegsgeschichte und Superhelden-Fantasma pendelt, hat das allerdings nichts zu tun: Vielmehr ist es die Vergangenheit von Hauptdarstellerin Gal Gadot, die die Behörden Sturm laufen ließ. Die einstige „Miss Israel“ leistete zwei Jahre Kriegsdienst in der israelischen Armee – und soll dabei auch an Angriffen auf den Gazastreifen beteiligt gewesen sein. Eine fiktive Kriegerin mit tatsächlicher Kriegserfahrung – schlagzeilenträchtig ist das allemal.

Dabei bräuchte „Wonder Woman“ diesen Boulevard-Push gar nicht. Der Film hat nämlich alle Zutaten, die ein Helden-Epos braucht – und noch ein bisschen mehr. Die Tatsache, dass eine weibliche Weltenretterin den Kampf gegen das Böse aufnimmt, bringt frischen Wind in die bislang männlich besetzte Liga der Superhelden. Vorstellig gemacht hat sich „Wonder Woman“ bereits im ebenfalls aus dem DC-Comic-Universum stammenden Blockbuster „Batman versus Superman“, wo sie den wortkargen Männern in Strumpfhosen tatkräftig unter die Arme griff.

Offenbar hat sich daraus so etwas wie eine Freundschaft entwickelt: Denn zu Beginn der opulenten One-Woman-Show bekommt Diana Prince, wie sich die Amazonen-Prinzessin (nicht gerade originell) nennt, im Paris der Gegenwart einen Brief von Bruce Wayne alias Batman, der sie zu einem Foto führt, das anno 1918 im kriegsgebeutelten Belgien geschossen wurde. Im knappen Kampf-Outfit, das wohl nur einer Frau mit göttlichen Genen steht, posiert sie da mit Spion Steve (er hat wieder etwas an) und einem reichlich schrägen Trio, das ihr beim Kampf gegen die bösen Deutschen zur Seite steht. Hinter dem diabolischen General Erich Ludendorff (Danny Huston), der mit der gleichsam teuflischen Wissenschafterin Maru alias Dr. Poison (Elena Anaya) an der Entwicklung eines todbringenden Giftgases tüftelt, vermutet sie den Kriegsgott Ares. Und glaubt – mit herzzerreißend naiver Überzeugung –, dass durch seine Auslöschung auch Schluss mit jeglichem kriegerischen Morden sei. Ohne jetzt groß spoilern zu wollen, hat uns die Geschichte gelehrt, dass sich die Amazone damit leider gewaltig irrt.

Apropos Geschichte: Jene von „Wonder Woman“ geht aufs Jahr 1941 zurück und stammt aus der Feder des feministisch gesinnten Psychologen-Ehepaars Marston, das auch eine Frühform des Lügendetektors entwickelte. Wenn Diana nun das güldene Lasso der Wahrheit schwingt, dann ist das ungelogen eine Anspielung auf ihre geistigen Eltern, die Wonder Womans Comic-Abenteuer allerdings im Zweiten Weltkrieg ansiedelten. Hier bricht der Film mit der Vorlage – und taucht in die Wirren des Ersten Weltkrieges ein. Und in ein dunkelgraues London, das Diana „scheußlich“ findet. Die beengende Damenmode missfällt dem Püppchen-Gegenentwurf ebenfalls: Wenn sie mit abfälligem Blick wallende Rüschenröcke von sich strampelt, um letztlich im Graue-Maus-Kostüm mit biederer Brille (diese Tarnung kennen wir von Superman) ihre Mission des Guten startet, darf auch gelacht werden. Wenn sie den Job einer aufopfernden Sekretärin mit Sklaverei gleichsetzt, schwingt dann schon wieder etwas Ernst mit.

Aber auch mit Pathos wird nicht gespart: Diana glaubt nämlich tatsächlich an das Gute im Menschen und daran, dass „nur die Liebe die Welt retten kann“. Wenn Sie damit doch nur Recht hätte...