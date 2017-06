Innsbruck – Wenn es die Ladekapazität des Schiffes erlaubt hätte, es wären noch weit mehr als jene rund 180 Tiroler gewesen, die 1856 vor der Armut nach Peru flüchteten. Details zu diesem abenteuerlichen Auswanderungsprojekt, für das willige Mordernisierungsverlierer in Zeitungsinseraten angeworben wurden, hat Wilfried Schabus in dem Buch „Pozuzo. Auswanderer aus Tirol und Deutschland am Rande Amazoniens“ zusammengetragen. „Migration“ war damals ein neu entstehender Industriezweig.

Der Silzer Dokumentarfilmer Emmanuel Bachnetzer hat sich vor einigen Jahren auf die Spuren der Tiroler Auswanderer in Pozuzo, der einzigen österreichisch-deutschen Kolonie im Urwald, begeben. Alpenländische Tradition inmitten von Peruanern und Indios zeigt er in seinem 2015 entstandenen Dokumentarfilm „Palmen, Dirndl & Bananenstrudel“, der am Sonntag ORF-Premiere im dok.film (23.05 Uhr) feiert. (TT)