Inzing – Jetzt ist es fix. Der Tiroler Ringer Lukas Gastl hat es in die RTL-Show „Ninja Warriors“ geschafft. Mit 20 Unterstützern ging es am Freitag nach Karlsruhe. Mit dabei waren auch sein Bruder Dominik und Vereinskollege Schamil Feitl, die sich ebenfalls für die Show beworben hatten, aber nicht ausgesucht wurden. „Aufgezeichnet wurden die Vorrunden in jeder Gruppe und danach die Semiqualifikation. Wenn ich das geschafft habe, geht es eine Woche später wieder nach Karlsruhe und weiter mit dem Halbfinale und Finale“, erzählt Gastl. Wie weit es das Aushängeschild des RSC Inzing geschafft hat, darf er freilich nicht verraten. „Das sieht man erst in der Show, die wahrscheinlich im Juli im Fernsehen gezeigt werden soll“, so Gastl. Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht: „Ich habe mich ziemlich gut vorbereitet, vor allem auch mit Hantel- und Balanceübungen. Eigentlich wüsste ich keine Schwäche, die ich noch habe“, sagt Gastl. (wa)