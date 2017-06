Von Peter Angerer

Innsbruck – Der Krieg ist nur zu hören, aber nicht zu sehen. Das Wasser muss im Hof geholt werden, allerdings ist der Weg zum Brunnen zwischen ausgebrannten Autowracks lebensgefährlich, da sich auf den Dächern Heckenschützen postiert haben. Das Wohnhaus, in dem die Familie Yazan im zweiten Stock lebt, ist nur zu erahnen, in keiner Einstellung ist es von außen zu sehen. Die Bombenschäden müssen beträchtlich sein, denn Halima und Samir sind mit ihrem Baby von ihrer Wohnung im fünften Stock zu den Yazans geflüchtet, während alle anderen Bewohner das Haus längst verlassen haben. Samir muss nur noch den französischen Journalisten treffen, der die Flucht aus Damaskus organisiert. Kaum hat er im Morgengrauen das Haus verlassen, wird er – beobachtet von der Haushälterin Delhani (Juliette Navis), die einen günstigen Moment für den Wassertransport sucht – erschossen.

Außer dem Großvater Abou (Mohsen Abbas), der fünf Zigarettenpackungen als Tagesration vor sich ausgebreitet hat, schlafen noch alle. Eigentlich sollte das Dienstmädchen Halima von ihrer Beobachtung erzählen, aber sie weckt lieber Oum Yazan (Hiam Abbass), die als ihre Dienstgeberin die Entscheidungen im Haushalt trifft, und Oum entscheidet sich für Stillschweigen, denn die junge Witwe würde nur schreiend zu ihrem Mann rennen, sich selbst in Gefahr bringen und, schwerwiegender noch, die Umgebung auf diese Wohnung aufmerksam machen, da verschiedene Rebellengruppen oder Soldaten des Regimes nur darauf lauern, in den Besitz von Frauen, verkaufbaren Babys und sonstiger Wertsachen zu gelangen. Delhani, die irgendwo in der Stadt ein Kind zu versorgen hat, ist in der Bewahrung eines Geheimnisses unerfahren, weshalb es den Großvater keine große Mühe kostet, zum Mitwisser zu werden.

Der alte, bärtige Mann setzt sich vor seine Bücherwand, aber statt nach einem Buch zu greifen, starrt er rauchend auf die arabischen Rücken der Bücher, hinter denen sich vielleicht große Erzählungen und Weisheiten verbergen, die aber noch keinen Krieg, keinen Genozid, kein anderes Verbrechen an der Menschheit verhindern konnten. Angefangen von Goyas Bildern des Grauens über Brechts „Kriegsfibel“, den Fotografien von einem Mädchen, das von Napalm verbrannt auf einer vietnamesischen Straße rennt, Salgados Bildern von Massakern in Ruanda – alles, was in Büchern über jede Form des Schreckens aufbewahrt wird, ist machtlos gegen die Dummheit, gegen den Starrsinn der Mächtigen und ihrer Unterstützer. Das stumme Bild der Verzweiflung verführt Abous Enkel dazu, den Großvater zu zwicken. Der belgische Regisseur Philippe Van Leeuw löst die Szene in einer wilden und ebenso komischen Verfolgungsjagd auf.

„Innen Leben“ zeigt den Krieg in Syrien als Persönlichkeitszerstörung, der in diesem auf eine bürgerliche Wohnung reduzierten Mikrokosmos keiner entkommt. Van Leeuws in Beirut gedrehter Film ist mit seinen ungeheuerlichen Bildern auch eine Herausforderung an das Publikum, das sich überlegen kann, welche Position es bei einem Asylverfahren bezieht.