Innsbruck – Lange hat Arte die Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa“ unter Verschluss gehalten, nun wird der Film doch heute Abend um 23 Uhr für das deutsche und französische TV-Publikum ausgestrahlt. Eine überraschende Entscheidung des Kultursenders, hatte Arte doch wochenlang auf dem Standpunkt beharrt, die Doku, die laut dem vom WDR angemeldeten Programmvorschlag einen Überblick über das Erstarken des Antisemitismus in Europa zeigen wolle, weiche stark vom Konzept ab: Der Film konzentriere sich hauptsächlich auf den Nahen Osten. Die europäischen Länder (unter anderem Norwegen, Schweden, Großbritannien, Ungarn und Griechenland), von denen im Programmvorschlag die Rede war, würden „in keiner Weise“ behandelt.

Gegen die Entscheidung, den Film aus redaktionellen Gründen nicht zu zeigen, hatte nicht nur der Zentralrat der Juden in Deutschland protestiert, auch Dutzende Prominente wie der Sänger und Autor Thees Uhlmann, Berlins Kultursenator Klaus Lederer und die Publizistin Jutta Ditfurth forderten eine Ausstrahlung – die TT berichtete. Bild.de zeigte vergangene Woche die Doku einen Tag lang online – ohne sich die Rechte bei Arte oder dem WDR zu holen, seitdem kursiert der Film auch im Internet. Der Verdacht liege nahe, dass diese Dokumentation nicht gezeigt werde, weil sie politisch nicht genehm sei, weil sie ein antisemitisches Weltbild in weiten Teilen der Gesellschaft belege, schrieb Bild.de-Chef Julian Reichelt. Ein vielfach geäußerter Vorwurf, den Arte als „schlichtweg absurd“ zurückwies.

Erst als nun auch die ARD in die Bresche sprang und vergangenen Freitag ankündigte, das 90-Minuten-Stück heute um 22.15 Uhr zu zeigen, kam auch bei Arte Bewegung in die Sache: „Diese Entscheidung führt zu einer neuen Situation für Arte“, teilte der Sender mit. Deutsche Zuschauer würden Zugang zur Doku erhalten. In Frankreich könne die ARD-Sondersendung aber nicht gesehen werden. Um einen identischen Kenntnisstand des Arte-Publikums in beiden Ländern zu ermöglichen, werde Arte die Sondersendung zeitversetzt um 23 Uhr zeigen.

Die ARD widmet dem Thema auch eine eigene Diskussionssendung mit Sandra Maischberger, in der im Anschluss an den Film zudem die beanstandeten handwerklichen Mängel der Dokumentation berücksichtigt werden sollen. Sowohl Arte als auch der WDR hatten kritisiert, dass Betroffene mit den im Film gegen sie erhobenen Vorwürfen nicht konfrontiert wurden.

Das TV-Publikum kann sich nun also selbst ein Bild von dem Film machen, über den seit Wochen diskutiert wird – fragt sich nur, auf welchem Sender. (sire, dpa)